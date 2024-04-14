«Помощи ждать неоткуда». Жители Нижнеомского района пожаловались на затопление

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Сообщение о выходе озера Барышники из берегов на анонимной основе опубликовали на странице сообщества «ЧП Омск» в социальной сети «Вконтакте». По информации в сообщении, озерная вода уже подходит к дворам.
На видео можно заметить, что вода пересекла береговую линию и льется куда-то в низину. Кроме того, некоторые комментаторы сомневаются в опубликованном сообщении: один из них заметил, что озера «Барышники» не существует, а на кадрах видео запечатлено подтопление дороги в деревни Барышниково и Озерное.