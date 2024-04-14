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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

иллюстрация

«Помощи ждать неоткуда». Жители Нижнеомского района пожаловались на затопление

14 апреля 2024, 12:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители села в Нижнеомском районе пожаловались на воду, подступающую к домам

Сообщение о подтоплении разместили в одном из популярных сообществ в социальной сети.

Сообщение о выходе озера Барышники из берегов на анонимной основе опубликовали на странице сообщества «ЧП Омск» в социальной сети «Вконтакте». По информации в сообщении, озерная вода уже подходит к дворам.

Сообщение о выходе озера из береговСообщение о выходе озера из берегов
Сообщение о выходе озера из берегов
Фото: Сообщество «ЧП Омск» в социальной сети «Вконтакте»

На видео можно заметить, что вода пересекла береговую линию и льется куда-то в низину. Кроме того, некоторые комментаторы сомневаются в опубликованном сообщении: один из них заметил, что озера «Барышники» не существует, а на кадрах видео запечатлено подтопление дороги в деревни Барышниково и Озерное.

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#Илья Скобин#Происшествия#Социальная сеть#Новости#Вода#Дорога#Нижнеомский район#Дворы#Подтопление#ЧП Омск
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