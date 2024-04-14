Феноменальная жара и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Омске на будущую неделю

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По данным сервиса Ventusky, всю неделю погода будет «идти на повышение»: температуры будут расти с каждым днем, однако будут и неприятные сюрпризы — порывистый ветер.
Понедельник, 15 апреля, будет единственным холодным днем недели: по прогнозам, омичей ожидает ночной дождь, который с утренним похолоданием до нуля станет небольшим снегом. Позже придет и тепло: к полудню термометр покажет 4 градуса выше нуля, а к вечеру воздух прогреется до 6 градусов. Осторожность в утро понедельника, кстати, будет не лишней: порывы ветра будут достигать 13,8 м/c.
Во вторник погода установит новый рекорд — 10 градусов тепла. Правда, с утра все будет намного прозаичнее: 0-2 градуса утром с последующим повышением. Ветер — умеренный, 3,3 м/с. Среда будет похожа на предшественника, разве что температуры будут еще больше: на своем пике (а это ближе к 18 часам) термометр покажет 14 градусов тепла. Но — до тепла придется потерпеть утреннее ненастье: порывистый ветер 11 м/с и дождь.
Четверг, 18 апреля, вновь побьет планку температур: уже 18 градусов тепла во второй половине дня (утром температура не опустится ниже 4 градусов), но почувствовать их полностью, к сожалению, не получится — в город придет порывистый ветер со скоростью в 13,8 м/c.
А вот пятница уже таким теплом похвастаться не сможет: днем будет «всего» 16 градусов тепла — но при этом гораздо большую часть дня, а утро будет на редкость теплым — 8 градусов выше нуля. Ветер при все этом тоже не помешает: по данным синоптиков его скорость не превысит 2,5 м/с.
Ну, а самое сильное тепло придется на выходные — 20 и 21 апреля: в субботу термометр задержится на отметке в 22 градуса тепла (при этом утро начнется уже с 9 градусов), а ветер будет относительно комфортным — не больше 4,1 м/с. Воскресенье это начинание поддержит и продолжит: 13 градусов ранним утром и 25 ближе к закату (а ветер станет даже тише, чем в субботу).
Но все-таки, расслабляться точно не стоит — погода бывает капризна. Однако и с ней можно справиться, уточнив прогноз синоптиков незадолго до выхода из дома.