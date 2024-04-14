Феноменальная жара и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Омске на будущую неделю

Ну, а самое сильное тепло придется на выходные — 20 и 21 апреля: в субботу термометр задержится на отметке в 22 градуса тепла (при этом утро начнется уже с 9 градусов), а ветер будет относительно комфортным — не больше 4,1 м/с. Воскресенье это начинание поддержит и продолжит: 13 градусов ранним утром и 25 ближе к закату (а ветер станет даже тише, чем в субботу).