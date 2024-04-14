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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

иллюстрация

Почти фейерверк. Омичей напугали искрящиеся провода в разных частях города

14 апреля 2024, 04:04
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пожаловались на сгоревшие провода троллейбусных линий

Жуткие вспышки и сыплющиеся искры заметили в разных районах города.

Сообщения о непонятных вспышках стали появляться вечером — их яркость была настолько сильной, что над некоторыми районами буквально стояло зарево, привлекшее внимание и встревожившее многих омичей.

Зарево и вспышки удалось заснять на видеоЗарево и вспышки удалось заснять на видео
Зарево и вспышки удалось заснять на видео
Фото: Скриншот видео из сообщества «Омск ВК»

Позже в социальных сетях стала известна и причина необычной «светомузыки»: в городе массово начали искрить провода троллейбусной сети. В частности, возгорание заметили на перекрестке 11-й Рабочей улицы: провода горели ярким светом и разбрасывали искры.

Позже появились сообщения о сбоящих проводах и на остановке «Хлебозавод», у торгового комплекса «Терминал» в городке Нефтяников и на проспекте Карла Маркса. Отметим, что подобные инциденты были и ранее: в конце марта очевидцы сообщали об искрящих проводах на остановке «Магазин Голубой огонек».

Троллейбусы не могут проехать по участку дороги в Нефтяниках из-за обилия воды
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Новости#Провода#Нефтяники#Перекресток#Вспышки#Терминал
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