Почти фейерверк. Омичей напугали искрящиеся провода в разных частях города

Позже появились сообщения о сбоящих проводах и на остановке «Хлебозавод», у торгового комплекса «Терминал» в городке Нефтяников и на проспекте Карла Маркса. Отметим, что подобные инциденты были и ранее: в конце марта очевидцы сообщали об искрящих проводах на остановке «Магазин Голубой огонек».