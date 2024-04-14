Почти фейерверк. Омичей напугали искрящиеся провода в разных частях города

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Сообщения о непонятных вспышках стали появляться вечером — их яркость была настолько сильной, что над некоторыми районами буквально стояло зарево, привлекшее внимание и встревожившее многих омичей.
Позже в социальных сетях стала известна и причина необычной «светомузыки»: в городе массово начали искрить провода троллейбусной сети. В частности, возгорание заметили на перекрестке 11-й Рабочей улицы: провода горели ярким светом и разбрасывали искры.
Позже появились сообщения о сбоящих проводах и на остановке «Хлебозавод», у торгового комплекса «Терминал» в городке Нефтяников и на проспекте Карла Маркса. Отметим, что подобные инциденты были и ранее: в конце марта очевидцы сообщали об искрящих проводах на остановке «Магазин Голубой огонек».