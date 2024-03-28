Гранит и можжевельник: в Омске готовятся к новому благоустройству городского сада

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В центре Омска на текущий год запланирован очередной цикл работ по благоустройству. Из лота, размещенного на сайте госзакупок Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, следует, что работы эти пройдут «в границах проспекта К. Маркса — улицы Короленко — улицы Ленина — улицы Броз Тито». Таким образом, речь идет о территории так называемого городского сада рядом с Театром юного зрителя.
В технической документации уточняется, что исполнитель должен будет сначала демонтировать существующие покрытия (тротуары и асфальт), срубить 6 деревьев (3 клена, 2 ивы и 1 тополь) и выкорчевать пни, обрезать 93 кустарника и нижние ветви еще 196 деревьев. Затем он уложит новую тротуарную плитку из бетона и гранита (гранит должен быть только с Южно-Султаевского месторождения), обустроит тротуар и парковку, облицует лестницу и подпорную стенку.
В техзадании упоминаются «экотропа» на 808 кв. м., 26 скамеек «Лонг», 32 урны «Краков», десятки опор освещения «Пони», «Арбат 2» и «Бульвар», светильников «Вишенка» и «Руза S». Перед входом в ТЮЗ должен появиться макет планеты Земля высотой 3,5 метра, изготовленный из нержавеющей стали и закрепленный на гранитной площадке «без возможности демонтажа».
План работ включает и озеленение: исполнитель должен будет высадить 40 елей, 18 лип, 6 тополей, 4 рябины, 19 крупномеров черемухи, а также 1181 куст кизильника и 30 кустов можжевельника. На площади 2730 кв. м. должен быть разбит газон.
Работы следует начать в мае, а закончить к 30 сентября. Известно, что была подана только одна заявка, и комиссия по осуществлению закупок приняла решение: аукцион признать несостоявшимся, заключить контракт с подателем заявки по стартовой цене (это 199,5 млн рублей). Таким образом, благоустройством у ТЮЗа займется ООО «Сибдор» — компания Лазара Погосяна, работавшая там и на предыдущих этапах.
Напомним: летом 2023 года благоустройство городского сада вызвало острую критику в социальных сетях. Поводом к этому послужила публикация в официальном телеграм-канале омской мэрии фотоотчета о том, как «преображается городской сад». Сочетание этой формулировки с рассказом об «асфальтировании территории», о бетонировании, брусчатке, бордюрах и ливневой канализации, полное отсутствие зелени на фото и смайлик с сердечками в глазах от админа возмутили многих подписчиков. Позже пресс-служба мэрии выложила другие фотографии, с деревьями на заднем плане, и уточнила, что запланированы дополнительные посадки.