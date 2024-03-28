Гранит и можжевельник: в Омске готовятся к новому благоустройству городского сада

Напомним: летом 2023 года благоустройство городского сада вызвало острую критику в социальных сетях. Поводом к этому послужила публикация в официальном телеграм-канале омской мэрии фотоотчета о том, как «преображается городской сад». Сочетание этой формулировки с рассказом об «асфальтировании территории», о бетонировании, брусчатке, бордюрах и ливневой канализации, полное отсутствие зелени на фото и смайлик с сердечками в глазах от админа возмутили многих подписчиков. Позже пресс-служба мэрии выложила другие фотографии, с деревьями на заднем плане, и уточнила, что запланированы дополнительные посадки.