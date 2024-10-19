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Городской сад

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Омская мэрия нашла подрядчика, который займется освещением в Городском саду
19 октября, 12:32
Популярная зона отдыха в Омске теперь без собак: что изменилось в Городском саду
В Омске ввели неожиданный запрет на выгул собак в недавно благоустроенной зоне Городского сада.
10 октября, 07:02
Хоценко вместе с участниками форума регионов стран ШОС открыл Городской сад в Омске
18 сентября, 07:49
Ответственные за полив: «Братья Грин» из Омска получат почти 10 млн за Городской сад
16 сентября, 08:33
На светильники для обновленного Городского сада омская администрация потратит 10 млн
Администрация Омска ищет подрядчика, который установит в Городском саду светильники. За работу готовы заплатить более 10 миллионов рублей.
13 сентября, 12:35
В Городском саду Омска установят систему капельного полива почти за 10 млн рублей
25 августа, 06:51
Ждать недолго. Обновленный Городской сад в центре Омска «откроют» к 1 сентября
Благоустройством занимается компания «СибДор», к ее работе ранее уже были вопросы.
15 июня, 11:35
«Уже наглотались воздуха»: омичи заметили поврежденные липы в городском саду
По словам Павла Журавлева, липам угрожает не меньшая опасность, чем лиственницам, на которые обратили внимание чиновники.
23 мая, 10:34
Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска
21 мая, 07:50
2023
«Темпом работ остался недоволен». Хоценко оценил ход ремонта омского ТЮЗа
Об этом рассказал врио губернатора региона на своей странице в Телеграм.
20 сентября 2023, 09:54
Плитка вместо деревьев и газонов. Омичам показали, как «преобразился» городской сад
Жители города негативно отреагировали на такие изменения.
26 июля 2023, 07:21

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