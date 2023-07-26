Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

Плитка вместо деревьев и газонов. Омичам показали, как «преобразился» городской сад

26 июля 2023, 07:21
Фото: Администрация Омска

В мэрии Омска показали, как обустроили городской сад за ТЮЗом

Жители города негативно отреагировали на такие изменения.

В администрации Омска показали, как благоустраивают пространство городского сада возле ТЮЗа. Территорию облагораживают по национальному проекту «Жилье и городская среда». Работы ведет подрядчик «Сибдор», заказчик проекта — «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Территорию сада заасфальтировали. Также там появилась брусчатка, ливневка. Рабочие готовятся к возведению детской площадки. Стоимость второй очереди работ составит больше 35 млн рублей. В телеграм-канале мэрии опубликовали фотографии обновленного городского сада.

Фото: Телеграм-канал пресс-службы мэрии Омска

Жители Омска негативно отреагировали на такое преображение. На территории нет деревьев, кустарников и газонов. Под постом администрации появились ироничные комментарии.

«Думаю, все-таки недостаточно плитки, и слишком много зелени осталось на территории.»
«Городская пустота.»
«Да, это то, что хотели видеть омичи, когда просили город-сад, спасибо!»

После подобных отзывов, в администрации города фотографии сада решили обновить, выбрав более «зеленые» ракурсы. Но ситуацию это вряд-ли исправит.

Фото: Телеграм-канал пресс-службы мэрии Омска

По изначальному проекту, на территории, помимо детской площадки, должен появится скейт-парк, площадка для стритбола. У Краеведческого музея планируют оборудовать сцену и зона отдыха с сухим фонтаном.

Снова «город-сад»? К 2040 году в Омске должно стать в 2.5 раза больше деревьев
Узнать подробнее
Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Сад#Городской сад#Сквер#Мэр#Мэр Омска#Благоустройство#Благоустройство города#Общество#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов
Сегодня, 09:25
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
Сегодня, 08:40
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское
Сегодня, 08:33
Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска
Сегодня, 11:10