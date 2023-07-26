Плитка вместо деревьев и газонов. Омичам показали, как «преобразился» городской сад

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В администрации Омска показали, как благоустраивают пространство городского сада возле ТЮЗа. Территорию облагораживают по национальному проекту «Жилье и городская среда». Работы ведет подрядчик «Сибдор», заказчик проекта — «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
Территорию сада заасфальтировали. Также там появилась брусчатка, ливневка. Рабочие готовятся к возведению детской площадки. Стоимость второй очереди работ составит больше 35 млн рублей. В телеграм-канале мэрии опубликовали фотографии обновленного городского сада.
Жители Омска негативно отреагировали на такое преображение. На территории нет деревьев, кустарников и газонов. Под постом администрации появились ироничные комментарии.
«Думаю, все-таки недостаточно плитки, и слишком много зелени осталось на территории.»
«Городская пустота.»
«Да, это то, что хотели видеть омичи, когда просили город-сад, спасибо!»
После подобных отзывов, в администрации города фотографии сада решили обновить, выбрав более «зеленые» ракурсы. Но ситуацию это вряд-ли исправит.
По изначальному проекту, на территории, помимо детской площадки, должен появится скейт-парк, площадка для стритбола. У Краеведческого музея планируют оборудовать сцену и зона отдыха с сухим фонтаном.