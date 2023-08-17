«Проект, как мы любим»: Фадина вступилась за городской сад с плиткой вместо деревьев

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Омске сейчас продолжаются работы по «благоустройству территории» в городском саду, рядом со зданием ТЮЗа. Ход работ прокомментировала в своем телеграм-канале депутат Госдумы Оксана Фадина. Пост получился полемическим: благоустройство уже подверглось критике в социальных сетях из-за того, что в саду слишком мало деревьев и слишком много плитки.
«Спрашивали — отвечаем», — с этих слов начинает Фадина, но тут же уточняет, что на самом деле ее никто не спрашивал. Просто она не смогла молчать.
— Я видела, — пишет депутат, — как в телеграм-каналах и соцсетях поспешили появиться негативные отзывы и комментарии о благоустройстве площадки между зданием ТЮЗа и зданием 4Б по проспекту К. Маркса. Я сама там гуляла и видела, какую большую работу провели инициаторы и исполнители проекта.
Фадина уверена, что виной всему во многом негативное мышление омичей: оно мешает замечать «позитивное преображение города».
— Работы ещё не завершены, а шёпот «хулиганы зрения лишают!» уже есть, — пишет Фадина с сарказмом.
Автора поста (напомним, в прошлом мэра Омска) происходящее в городском саду полностью устраивает.
— Это проект, как мы любим, — пишет Фадина, — микс нацпроектов и федеральных программ с частными инвестициями. Мэрия продолжает работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (35 млн рублей), детская игровая площадка, что весьма к месту рядом с ТЮЗом, строится на федеральные деньги в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сам ТЮЗ преображается в рамках нацпроекта «Культура», а на инвестиции группы компаний «Руском» (оплачено уже на 19 млн рублей) приобретаются малые архитектурные формы.
Интересно, что словосочетание «городской сад» Фадина не употребила в тексте ни разу. Она говорит просто о «площадке между зданием ТЮЗа и зданием 4Б по проспекту К. Маркса», о «пустыре», на месте которого теперь «появится еще одно современное пространство». Слова «деревья» в тексте тоже нет. Депутат пишет только в самом конце, что «растений там будет достаточно», но не уточняет, каковы критерии этой самой «достаточности».
Для наглядности Фадина приложила к посту два видео, «было» и «стало». В обоих случаях подписчики могут увидеть море плитки с несколькими квадратными «окошками». На втором видео в каждом из этих «окошек» появился тонкий прутик, и это, видимо, должно успокоить сторонников озеленения и возвращения словосочетанию «городской сад» его изначального смысла.
Напомним: три недели назад в официальном телеграм-канале омской мэрии появился фотоотчет о том, как «преображается городской сад». Сочетание этой формулировки с рассказом об «асфальтировании территории», о бетонировании, брусчатке, бордюрах и ливневой канализации, полное отсутствие зелени на фото и смайлик с сердечками в глазах от админа возмутили многих подписчиков. Позже пресс-служба мэрии выложила другие фотографии, с деревьями на заднем плане, и уточнила, что запланированы дополнительные посадки, но на общую картину это мало повлияло. В связи с этой историей и решила высказаться Оксана Фадина.
Кстати, за 4 года, в течение которых Фадина занимала пост мэра, в Омске был реализован целый ряд проектов, из-за которых (в том числе) деревьев становилось меньше. Это «благоустройство территории» на улице Бударина, на правом берегу Оми по улице Щербанева, на бульваре Победы и др. В некоторых случаях это приводило к скандалам, к бурным протестам в социальных сетях и за их пределами. Главе города случалось в ответ использовать ту же риторику, что и в свежем посте: «Люди работают!».
— Мы уже отторговались, большая работа проведена — что вы делаете? — эмоционально спрашивала Фадина одного из местных жителей во время рабочего совещания 2018 года на бульваре Победы, когда тот заявил о недопустимости спила трех серебристых лохов, уже приговоренных специальной комиссией.
К счастью, лохи тогда удалось спасти: выяснилось, что спиливать их необязательно. Аналогичное открытие было сделано в 2021 году насчет пирамидальных тополей на Спартаковской. Комиссия по сносу и обрезке тогда решила, что деревья, во-первых, мешают «комплексному благоустройству», а во-вторых, находятся в плохом состоянии, поэтому надо спилить их все. Благодаря широкому резонансу это решение было приостановлено, а потом и вовсе отменено.
В целом хеппи-энды такого рода происходят нечасто. Город55 писал недавно о том, что городская администрация, отвечая на наш запрос, фактически назвала деревья помехой на пути развития города, появившейся из-за неразумного поведения властей предыдущих поколений.
— Ранее зеленые насаждения в нашем городе высаживались без учета проходящих под ними и над ними коммуникаций, — объяснили нам, — без учета перспективной застройки и дальнейшего развития инфраструктуры…
Можно предположить, что и топоним «городской сад» теперь может быть сочтен досадной помехой: именно из-за него многие омичи хотят видеть на безликой «площадке между зданием ТЮЗа и зданием 4Б по проспекту К. Маркса» не плитку и бетон, а большую тенистую рощу, по-настоящему украшающую центр города. Возможно, пресс-служба мэрии возьмет пример с бывшего мэра и постарается забыть, что сад в этом месте когда-то и правда был.
Немного цифр в конце: за 9 последних лет Омск потерял примерно четверть всех деревьев. За прошлый год спилено почти 27 тысяч деревьев, а посажено только 14 с половиной тысяч. Есть данные об отдельных высадках, когда погибает половина саженцев, когда погибают почти все юные деревья или просто все. Получается, в обозримой перспективе зелени в городе может не остаться вообще.