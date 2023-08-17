«Проект, как мы любим»: Фадина вступилась за городской сад с плиткой вместо деревьев

Интересно, что словосочетание «городской сад» Фадина не употребила в тексте ни разу. Она говорит просто о «площадке между зданием ТЮЗа и зданием 4Б по проспекту К. Маркса», о «пустыре», на месте которого теперь «появится еще одно современное пространство». Слова «деревья» в тексте тоже нет. Депутат пишет только в самом конце, что «растений там будет достаточно», но не уточняет, каковы критерии этой самой «достаточности».