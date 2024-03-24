Особый режим. Стало известно, где в Омской области запретят пользоваться огнем

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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21 марта Министерство региональной безопасности Омской области опубликовало проект готовящегося постановления об особом противопожарном режиме на территории региона. Пока что документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы и еще не обладает юридической силой.
Примечательно, что ограничения будут вводить в два этапа: с 15 апреля по 15 июня и с 20 апреля по 20 июня на территории разных районов области.
Первый этап ограничений затронет почти весь регион — в том числе и Омск. 20 апреля начнется второй этап — он коснется меньшей количества районов: Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского.
На территории, попавшей под действие особого режима, местным жителям запрещается пользоваться открытым пламенем, жечь мусор или сухостой. Более того — стоит быть внимательным к противопожарному пространству между зданиями жилого и хозяйственного назначения: на них запрещается складирование стройматериалов, мусора, оборудования — словом, всего того, что легко горит и может стать источником пожара.
Кроме того, гражданам будет запрещено парковать машины в критически важных для пожарной техники местах: на разворотных площадках, площадках забора воды и в местах, препятствующих работе спасателей (различные подъезды и проезды). Вместе с тем под запрет попадает посещение леса горожанами и даже — запуск самодельных летающих фонариков на «свечной» тяге.
Напомним, что нарушения правил противопожарной безопасности карается штрафом: сумма последнего для физических лиц начинается от 10 тысяч рублей.