Особый режим. Стало известно, где в Омской области запретят пользоваться огнем

На территории, попавшей под действие особого режима, местным жителям запрещается пользоваться открытым пламенем, жечь мусор или сухостой. Более того — стоит быть внимательным к противопожарному пространству между зданиями жилого и хозяйственного назначения: на них запрещается складирование стройматериалов, мусора, оборудования — словом, всего того, что легко горит и может стать источником пожара.