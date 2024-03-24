Мощное потепление, дожди и ветер. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей

Однако на выходных погода будет уже не так добра к горожанам: в город вернется «минус». В субботу (30 марта) столбик термометра не покажет значений выше нуля: утром омичей ждет -5 и порывы ветра — последние, по оценкам синоптиков, будут достигать 11 м/c. Незначительно (до 0 градусов) потеплеет только к вечеру — и совсем ненадолго. Утро воскресенья вновь начнется с -5 градусов, но за день ситуация изменится и во второй половине дня термометр покажет 6 градусов тепла — но, есть вероятность, что порывистый ветер все испортит. Во второй половине дня синоптики прогнозируют ветер скоростью 11 м/с с последующим усилением до 15 м/c вечером.