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Published Сегодня, 09:46

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Мощное потепление, дожди и ветер. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей

24 марта 2024, 09:46
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омск придет мощное потепление до +9 градусов

Последняя неделя марта уже больше похожа на весну — кажется, зима сдалась окончательно.

Последняя неделя марта готовит омичам сюрприз — тепло уже на пороге. Но капризы весны продолжают напоминать о себе — с «плюсом» в город придут порывистые ветра и даже дожди.

И понедельник (25 марта) станет первой ласточкой тепла — по данным сервиса Ventusky, в этот день температура будет околонулевой: даже утром и ночью горожан ждет 0 градусов, ну, а днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. Вот только все тепло будет разгонять порывистый ветер 11,9 м/c — самые сильные удары стихии прогнозируют на раннее утро и после полудня.

Вторник, 26 марта, погодные условия будут отличаться: «минус» вернется в первой половине дня — при прояснении столбик термометра «упадет» до -4. Днем, само собой, солнце наверстает разницу: 5 градусов тепла. Ветер особых проблем не доставит — прогнозируется 3,3 м/c.

Среда, 27 марта — первый температурный рекордсмен на неделе: днем термометр покажет весомые 9 градусов тепла, утром и вечером будет прохладнее — 3 градуса. Ветер — умеренный, 2,7 м/c.

28 марта, в четверг, погода сохранит и усилит весенний настрой: 2 градуса утром, 9 — днем и 5 вплоть до позднего вечера. Ощущения от прогулки по весеннему теплу не испортит и ветер: 3,6 м/с.

Среда и четверг станут самыми теплыми днями неделиСреда и четверг станут самыми теплыми днями недели
А вот обувь стоит беречь — синоптики обещают осадкиА вот обувь стоит беречь — синоптики обещают осадки
Среда и четверг станут самыми теплыми днями недели
Фото: Ventusky

А вот пятница, 29 марта — уже принесет сюрпризы в виде весеннего дождя. Пик «ненастья» придется на утро и еще немного напомнит о себе вечером. В остальном день обещает быть теплым: 2 градуса тепла утром, 7 днем, 3 вечером. Ветер 3 м/c.

Однако на выходных погода будет уже не так добра к горожанам: в город вернется «минус». В субботу (30 марта) столбик термометра не покажет значений выше нуля: утром омичей ждет -5 и порывы ветра — последние, по оценкам синоптиков, будут достигать 11 м/c. Незначительно (до 0 градусов) потеплеет только к вечеру — и совсем ненадолго. Утро воскресенья вновь начнется с -5 градусов, но за день ситуация изменится и во второй половине дня термометр покажет 6 градусов тепла — но, есть вероятность, что порывистый ветер все испортит. Во второй половине дня синоптики прогнозируют ветер скоростью 11 м/с с последующим усилением до 15 м/c вечером.

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