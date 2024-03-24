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Published Сегодня, 07:33

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Фото разбора завалов после теракта в «Крокус сити холле»

Ложное заявление. Омич, искавший невесту после теракта в «Крокусе», все выдумал

24 марта 2024, 07:33
Фото: МЧС России
Фото разбора завалов после теракта в «Крокус сити холле»

История омича, разыскивающего «невесту» после теракта, оказалась ложью

Девушка все это время была в Омске и более того — даже не знала о своей «свадьбе».

Ранее Город55 сообщал об омиче Романе, который после трагических событий 22 марта не мог дозвониться до своей невесты: по его информации, девушка уехала в Москву к подруге, а после встречи они должны были отправиться на концерт группы «Пикник».

Сам же Роман, по его словам, в день трагедии вернулся домой после работы и лег спать, якобы пропустив множество звонков от своей «невесты». Однако, как оказалось, девушка находится в Омске с 16 марта и более того — о никакой свадьбе даже не слышала: по словам Дарьи, отметившейся вчера вечером под одним тематическим постом в одном из городских сообществ, она шокирована поступком Романа — мужчина с самого начала сообщил ложные сведения.

Сама девушка узнала о ситуации от корреспондента MSK1.RU, написавшей ей для уточнения ситуации.

Свадьба через неделю. Омич потерял невесту во время теракта в «Крокус сити холле»
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#Омск#Москва#Новости#Концерт#Теракт#Илья Скобин#Невеста#Теракт в «Крокус сити холл»#Ложное заявление#Крокус#Подруга#Пикник
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