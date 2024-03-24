Ложное заявление. Омич, искавший невесту после теракта в «Крокусе», все выдумал

Сам же Роман, по его словам, в день трагедии вернулся домой после работы и лег спать, якобы пропустив множество звонков от своей «невесты». Однако, как оказалось, девушка находится в Омске с 16 марта и более того — о никакой свадьбе даже не слышала: по словам Дарьи, отметившейся вчера вечером под одним тематическим постом в одном из городских сообществ, она шокирована поступком Романа — мужчина с самого начала сообщил ложные сведения.