Ложное заявление. Омич, искавший невесту после теракта в «Крокусе», все выдумал

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Ранее Город55 сообщал об омиче Романе, который после трагических событий 22 марта не мог дозвониться до своей невесты: по его информации, девушка уехала в Москву к подруге, а после встречи они должны были отправиться на концерт группы «Пикник».
Сам же Роман, по его словам, в день трагедии вернулся домой после работы и лег спать, якобы пропустив множество звонков от своей «невесты». Однако, как оказалось, девушка находится в Омске с 16 марта и более того — о никакой свадьбе даже не слышала: по словам Дарьи, отметившейся вчера вечером под одним тематическим постом в одном из городских сообществ, она шокирована поступком Романа — мужчина с самого начала сообщил ложные сведения.
Сама девушка узнала о ситуации от корреспондента MSK1.RU, написавшей ей для уточнения ситуации.