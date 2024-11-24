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Николай Прохоркин

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Ноябрь
«Авангард» уступал две шайбы «Барысу», но смог вырвать победу в овертайме
24 ноября, 13:55
Омский «Авангард» в тяжелейшем матче обыграл питерский СКА со счетом 2:1
11 ноября, 15:43
Октябрь
Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3
31 октября, 15:39
Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом
27 октября, 12:54
Форвард Николай Прохоркин возвращается в омский «Авангард»
Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным, который будет выступать за команду до конца сезона.
25 октября, 08:29
Май
Контракт истек: нападающие Николай Прохоркин и Томаш Юрчо покидают омский «Авангард»
18 мая, 10:35
Март
На грани вылета. Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в четвертом матче
Счет в серии стал 1:3 в пользу ярославской команды.
22 марта, 18:56
Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2
Встреча завершилась в овертайме. Победную шайбу на свой счет записал Иван Николишин.
3 марта, 15:31
Повели в серии. Омский «Авангард» в первом матче плей-офф не оставил шансов «Ладе»
У омичей шайбы забросили Сергей Бойков, Николай Прохоркин, Рид Буше, Иван Игумнов, Михаил Гуляев.
1 марта, 15:57
Февраль
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».
26 февраля, 16:20
Второе место конференции. Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Трактором»
Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев льда: «ястребы» уступили серию буллитов.
25 февраля, 05:00
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19
Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.
11 февраля, 15:53
Декабрь 2023
Главный тренер омского «Авангарда» высказался, что ждет от приобретения Прохоркина
По словам Михаила Кравца, в личной беседе хоккеист его заверил, что хочет побороться за Кубок Гагарина.
26 декабря 2023, 17:16

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