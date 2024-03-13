Управделами мэрии Омска нашло поставщика для организации миссии в Казахстане

Поставщик должен будет сформировать список омских предприятий, которые примут участие в миссии: их должно быть не меньше 6, по 1-2 представителя от каждого, причем для каждого предприятия должно быть организовано не меньше 5 встреч. Исполнителю предстоит забронировать номера в отеле, найти микроавтобус с водителем, конференц-зал на 4 часа, обеспечить информационную поддержку.