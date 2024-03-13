Управделами мэрии Омска нашло поставщика для организации миссии в Казахстане

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:45
Управление делами администрации города Омска заключило 11 марта контракт с Торгово-промышленной палатой Омской области. Объект закупки — «Оказание услуг по подготовке и организации торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов».
Из данных, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что поставщик услуги должен будет организовать миссию «в одном из городов Республики Казахстан». Город станет известен позже — как минимум за 2 недели до того, как нужно будет начать работу по подготовке.
— Исполнитель проводит анализ интереса к миссии среди омских предприятий, — говорится в техзадании, — определяет востребованность в торгово-экономическом взаимодействии с городом Республики Казахстан, с представителями которого будут проводиться индивидуальные переговоры. Предоставляет Муниципальному заказчику предложения по проведению индивидуальных переговоров не позднее чем за десять дней до проведения миссии. Срок согласования предложений Муниципальным заказчиком — два дня с даты получения от Исполнителя.
Поставщик должен будет сформировать список омских предприятий, которые примут участие в миссии: их должно быть не меньше 6, по 1-2 представителя от каждого, причем для каждого предприятия должно быть организовано не меньше 5 встреч. Исполнителю предстоит забронировать номера в отеле, найти микроавтобус с водителем, конференц-зал на 4 часа, обеспечить информационную поддержку.
Цена контракта — 530 тысяч рублей. Стоит отметить, что аукцион был признан несостоявшимся из-за дефицита заявок, так что контракт заключен с единственным поставщиком.