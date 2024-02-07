Хоценко и Слуцкий обсудили возможность проведения в Омске Форума «Россия-Казахстан»

Ранее город принимал форум в 2019 году. Тогда на подготовку к нему из федерального бюджета выделили внушительную сумму — почти миллиард рублей. Спустя пять лет, в 2024 году Омск снова поборется за право проведения встречи глав двух государств на своей территории.