Хоценко и Слуцкий обсудили возможность проведения в Омске Форума «Россия-Казахстан»

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Виталий Хоценко встретился с Леонидом Слуцким — председателем комитета Госдумы по международным делам. Одной из главных тем для обсуждения стало проведение в Омске Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Ранее город принимал форум в 2019 году. Тогда на подготовку к нему из федерального бюджета выделили внушительную сумму — почти миллиард рублей. Спустя пять лет, в 2024 году Омск снова поборется за право проведения встречи глав двух государств на своей территории.
Напомним, что первый Форум межрегионального сотрудничества между государствами прошел в Омске в начале двухтысячных. С того момента это мероприятие поочередно проводится в городах России и Казахстана.