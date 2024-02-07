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Updated Сегодня, 12:01

Хоценко и Слуцкий рассмотрели возможность провести в Омске международный форум

Хоценко и Слуцкий обсудили возможность проведения в Омске Форума «Россия-Казахстан»

7 февраля 2024, 12:01
Фото: Правительство Омской области

Хоценко и Слуцкий рассмотрели возможность провести в Омске международный форум

Предыдущий форум с участием глав двух государств прошел в Омске пять лет назад.

Виталий Хоценко встретился с Леонидом Слуцким — председателем комитета Госдумы по международным делам. Одной из главных тем для обсуждения стало проведение в Омске Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Ранее город принимал форум в 2019 году. Тогда на подготовку к нему из федерального бюджета выделили внушительную сумму — почти миллиард рублей. Спустя пять лет, в 2024 году Омск снова поборется за право проведения встречи глав двух государств на своей территории.

Напомним, что первый Форум межрегионального сотрудничества между государствами прошел в Омске в начале двухтысячных. С того момента это мероприятие поочередно проводится в городах России и Казахстана.

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#Омск#Омская область#Мероприятие#Международный форум#Мероприятия#Сотрудничество#Новости#Форум#Международное сотрудничество#Анастасия Баянова
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