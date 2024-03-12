В «Омскшине» появился еще один руководитель

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В акционерном обществе «Омскшина» на днях появился еще один руководитель. Из официального сообщения следует, что корпоративный директор компании Антон Воронин «имеет право действовать без доверенности независимо от других лиц», то есть единолично принимать решения. При этом на данный момент в АО остается и генеральный директор, Лариса Гришина. Она руководит «Омскшиной» с 2013 года.
Антон Воронин в прошлом был единственным учредителем и руководителем ООО «Эр-Системз», прописанным в Москве и занимавшимся «научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук». Эта фиома была ликвидирована в 2021 году.
Напомним: «Омскшина» является частью холдинга «Кордиант», в который входят также омский «Кордиант-Восток» и завод в Ярославле. В мае 2023 года 100% акций этого холдинга купила группа S8 Capital, владельцем которой является Армен Саркисян.