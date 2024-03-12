Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Во главе «Омскшины» встал Антон Воронин

В «Омскшине» появился еще один руководитель

12 марта 2024, 05:00
Фото: 1MI

Во главе «Омскшины» встал Антон Воронин

Корпоративный директор АО теперь может действовать на правах генерального.

В акционерном обществе «Омскшина» на днях появился еще один руководитель. Из официального сообщения следует, что корпоративный директор компании Антон Воронин «имеет право действовать без доверенности независимо от других лиц», то есть единолично принимать решения. При этом на данный момент в АО остается и генеральный директор, Лариса Гришина. Она руководит «Омскшиной» с 2013 года.

Антон Воронин в прошлом был единственным учредителем и руководителем ООО «Эр-Системз», прописанным в Москве и занимавшимся «научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук». Эта фиома была ликвидирована в 2021 году.

Напомним: «Омскшина» является частью холдинга «Кордиант», в который входят также омский «Кордиант-Восток» и завод в Ярославле. В мае 2023 года 100% акций этого холдинга купила группа S8 Capital, владельцем которой является Армен Саркисян.

«Омскшина» перешла к новому владельцу
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Омскшина#Николай Эйхвальд#Смена руководства
Подпишитесь
Дефицит транспорта и парковок. Чем обернется для Омска открытие нового корпуса ОмГУ
Сегодня, 06:20
Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы
Сегодня, 04:04
Омичам предложили выбрать дизайн для будущего аэропорта «Омск — Федоровка»
Сегодня, 04:06
Субкультуры омских пацанов. ЧВ как место сбора неформалов, или «Верните мне мой 2007»
Вчера, 06:30
В элитном омском ЖК выставили на продажу 5-комнатную квартиру с сауной
Сегодня, 03:15
Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной
Вчера, 09:06