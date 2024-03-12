В «Омскшине» появился еще один руководитель

В акционерном обществе «Омскшина» на днях появился еще один руководитель. Из официального сообщения следует, что корпоративный директор компании Антон Воронин «имеет право действовать без доверенности независимо от других лиц», то есть единолично принимать решения. При этом на данный момент в АО остается и генеральный директор, Лариса Гришина. Она руководит «Омскшиной» с 2013 года.