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Омскшина

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2023
«Техуглерод» отсудил у «Омскшины» 16 млн рублей
21 августа 2023, 10:27
«Омскшина» перешла к новому владельцу
Группа S8 Capital Армена Саркисяна приобрела российского производителя шин Cordiant с тремя предприятиями в Омске и Ярославле
30 мая 2023, 10:21
2022
Опять за старое. В Оми произошел разлив черной жидкости с подозрительным запахом
9 сентября 2022, 11:45
Омские предприятия поддержали идею Исмаилова о системном озеленении города
22 июня 2022, 12:16

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