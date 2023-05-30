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«Омскшина» перешла к новому владельцу

30 мая 2023, 10:21
Фото: 1MI
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Группа S8 Capital Армена Саркисяна приобрела российского производителя шин Cordiant с тремя предприятиями в Омске и Ярославле

Группа S8 Capital, владельцем которой является Армен Саркисян, приобрела 100% акций компании «Кордиант», сообщило издание «Коммерсантъ» сегодня, 30 мая, со ссылкой на источник в холдинге. В АО «Кордиант» входят завод «Омскшина», омский «Кордиант-Восток» и завод в Ярославле.

«Вслед за калужским заводом немецкой Continental, S8 приобрела российского производителя „Кордиант“ с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. В результате сделки группа по размерам мощностей войдет в топ-3 производителей шин в России», — сообщает издание.

Новый владелец омского шинного завода Армен Саркисян известен как основатель проектов «Столото», Price, Strahovka, оператора мобильной связи Next Mobile и спортивного интернет-издания Sport24.

Ранее Город55 рассказывал, что «Кордиант» реконструирует корпус ради увеличения объемов производства. Специализацией предприятия в Омске является выпуск легковых, легкогрузовых шин и шин для внедорожников под брендом с одноименным названием.

В Омске «Кордиант» реконструирует корпус ради увеличения объемов производства
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#Евгений Игишев#Омскшина#Бизнес#Кордиант#Омск#Омская область
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