«Омскшина» перешла к новому владельцу

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:28
Группа S8 Capital, владельцем которой является Армен Саркисян, приобрела 100% акций компании «Кордиант», сообщило издание «Коммерсантъ» сегодня, 30 мая, со ссылкой на источник в холдинге. В АО «Кордиант» входят завод «Омскшина», омский «Кордиант-Восток» и завод в Ярославле.
«Вслед за калужским заводом немецкой Continental, S8 приобрела российского производителя „Кордиант“ с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. В результате сделки группа по размерам мощностей войдет в топ-3 производителей шин в России», — сообщает издание.
Новый владелец омского шинного завода Армен Саркисян известен как основатель проектов «Столото», Price, Strahovka, оператора мобильной связи Next Mobile и спортивного интернет-издания Sport24.
Ранее Город55 рассказывал, что «Кордиант» реконструирует корпус ради увеличения объемов производства. Специализацией предприятия в Омске является выпуск легковых, легкогрузовых шин и шин для внедорожников под брендом с одноименным названием.