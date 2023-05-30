«Омскшина» перешла к новому владельцу

Группа S8 Capital, владельцем которой является Армен Саркисян, приобрела 100% акций компании «Кордиант», сообщило издание «Коммерсантъ» сегодня, 30 мая, со ссылкой на источник в холдинге. В АО «Кордиант» входят завод «Омскшина», омский «Кордиант-Восток» и завод в Ярославле.