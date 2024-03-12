Два года бездействия. Жители омской многоэтажки пожаловались на протекающую крышу

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
На ситуацию пожаловались жители дома №44 на улице 4-й Транспортной в городском паблике «Инцидент Омск». По словам омичей, живущих на последнем этаже строения, уже два года у них течет крыша. На проблему никак не реагирует управляющая компания, из-за чего местные вынуждены терпеть дискомфорт и постоянные неудобства.
«Улица 4-я Транспортная, 44. 9 этаж. „Сибирский коммунальник“ бездействует, на протяжении двух лет жалуемся им на плохую крышу, все что могут сделать, это скинуть снег, и то не всегда», — написал автор публикации.
К посту также была прикреплена запись, на которой видно, как омичи пытаются справиться с постоянными подтоплениями — с помощью тазов. Насколько хватит такого средства защиты от воды остается только гадать.
На проблему отреагировали в Госжилинспекции Омской области, уверив, что свяжутся с управляющей организацией.
«Для предоставления ответа нам необходимо уточнить полученную информацию у специалистов управляющей организации. Сообщим не позднее 20.03.2024 года», — написали в ведомстве.