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Два года бездействия. Жители омской многоэтажки пожаловались на протекающую крышу

12 марта 2024, 09:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители многоэтажки пожаловались на крышу, протекающую из-за бездействия УК

Жильцы дома на улице 4-й Транспортной уже несколько лет не могут добиться ремонта крыши от управляющей компании.

На ситуацию пожаловались жители дома №44 на улице 4-й Транспортной в городском паблике «Инцидент Омск». По словам омичей, живущих на последнем этаже строения, уже два года у них течет крыша. На проблему никак не реагирует управляющая компания, из-за чего местные вынуждены терпеть дискомфорт и постоянные неудобства.

«Улица 4-я Транспортная, 44. 9 этаж. „Сибирский коммунальник“ бездействует, на протяжении двух лет жалуемся им на плохую крышу, все что могут сделать, это скинуть снег, и то не всегда», — написал автор публикации.

К посту также была прикреплена запись, на которой видно, как омичи пытаются справиться с постоянными подтоплениями — с помощью тазов. Насколько хватит такого средства защиты от воды остается только гадать.

Фото: Скриншот паблика «Инцидент Омск»

На проблему отреагировали в Госжилинспекции Омской области, уверив, что свяжутся с управляющей организацией.

«Для предоставления ответа нам необходимо уточнить полученную информацию у специалистов управляющей организации. Сообщим не позднее 20.03.2024 года», — написали в ведомстве.
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#Омск#Омская область#Жалобы#Крыши#Новости#Жалоба#Крыша#Снег на крышах#Протекающая крыша#Анастасия Баянова#Течет#Протекает
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