Два года бездействия. Жители омской многоэтажки пожаловались на протекающую крышу

На ситуацию пожаловались жители дома №44 на улице 4-й Транспортной в городском паблике «Инцидент Омск». По словам омичей, живущих на последнем этаже строения, уже два года у них течет крыша. На проблему никак не реагирует управляющая компания, из-за чего местные вынуждены терпеть дискомфорт и постоянные неудобства.