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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

иллюстрация

Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице

11 марта 2024, 05:03
Фото: Город55
иллюстрация
Школьница пошла забрать свою посылку в отделение «Вайлдбериз», которое находится в доме напротив. И якобы помешала женщине припарковать авто.

В средствах массовой информации и социальных сетях появились сообщения о том, что в феврале этого года в одном из дворов Левобережья мужчина напал на 14-летнюю девочку, оскорбил ее и распылил в лицо перцовый баллончик.

Омский следственный комитет начал процессуальную проверку по данному факту. Кроме того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования. Он поручил представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

В паблике «Омск Live» сообщили, что нападавший живет в доме № 27 на улице Перелета. На записях с камер видеонаблюдения можно увидеть все детали произошедшего. Женщина, управляющая темно-синей Toyota Camry, долгое время пытается припарковать машину, но у нее это не получается. Потом ее спутник выходит из машины, преследует девочку, нападает на нее со спины и затем, как ни в чем не бывало, возвращается обратно.

В домовом чате многие соседи рассказали, что уже не раз замечали эту пару в неадекватном состоянии.

Толкался и бормотал. В Омске на остановке неадекват забрызгал семью перцовым баллоном
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