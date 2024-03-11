Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В средствах массовой информации и социальных сетях появились сообщения о том, что в феврале этого года в одном из дворов Левобережья мужчина напал на 14-летнюю девочку, оскорбил ее и распылил в лицо перцовый баллончик.
Омский следственный комитет начал процессуальную проверку по данному факту. Кроме того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования. Он поручил представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом решении.
В паблике «Омск Live» сообщили, что нападавший живет в доме № 27 на улице Перелета. На записях с камер видеонаблюдения можно увидеть все детали произошедшего. Женщина, управляющая темно-синей Toyota Camry, долгое время пытается припарковать машину, но у нее это не получается. Потом ее спутник выходит из машины, преследует девочку, нападает на нее со спины и затем, как ни в чем не бывало, возвращается обратно.
В домовом чате многие соседи рассказали, что уже не раз замечали эту пару в неадекватном состоянии.