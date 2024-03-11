Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице

В паблике «Омск Live» сообщили, что нападавший живет в доме № 27 на улице Перелета. На записях с камер видеонаблюдения можно увидеть все детали произошедшего. Женщина, управляющая темно-синей Toyota Camry, долгое время пытается припарковать машину, но у нее это не получается. Потом ее спутник выходит из машины, преследует девочку, нападает на нее со спины и затем, как ни в чем не бывало, возвращается обратно.