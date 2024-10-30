gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Перцовый баллончик

Выбрать дату
2024
Бастрыкин взял под контроль дело о нападении омского студента на преподавателя
Председатель следкома взял под личный контроль расследование инцидента в ОмГУ, где студент напал на преподавателя с перцовым баллончиком из-за неудовлетворительной оценки.
30 октября, 12:17
В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю
28 октября, 16:53
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
«Вопиющий случай». В ОмГУ прокомментировали нападение на преподавателя с «перцовкой»
28 октября, 12:10
«Вы вообще это чучело видели?»: омский боец Шлеменко — о нападении на рэпера Кишлака
Арстисту залили лицо «перцовкой» перед выступлением в баре «Викинг».
5 июля, 09:38
Залили перцовым баллончиком. В Омске сорвали концерт рэпера Кишлака
4 июля пятеро мужчин проникли на площадку, где рэпер Кишлак и его команда готовились к концерту, и распылили в их сторону перцовый баллончик.
5 июля, 02:56
Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице
11 марта, 05:03
2023
Омич с молотком напал на подростков, но получил в лицо струю из баллончика
Теперь расследованием инцидента займется полиция.
2 июня 2023, 09:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика