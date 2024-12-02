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2024
Не хватило 5 тысяч голосов. Омск снова не стал культурной столицей России
На портале «Госуслуги» завершилось народное голосование за звание культурной столицы России 2026 года.
2 декабря, 08:50
Спорт победил. Мэрия не одобрила смену назначения земли в омском парке 30-летия ВЛКСМ
8 сентября, 12:35
«Если баба заикрилась». Омичи прокомментировали идею штрафов за склонение к абортам
30 августа, 07:13
В мэрии Омска прокомментировали перекрытие перекрестка улиц Степанца и 70 лет Октября
17 марта, 04:50
Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице
11 марта, 05:03
Работник «Омскметаллооптторг» получил компенсацию за травму 24-летней давности
АО «Омскметаллоптторг» выплатит пострадавшему 350 тысяч рублей.
11 марта, 04:18
Пришлось прыгать. Омичка в суде добилась компенсации за неудачный выход из электрички
В судебном разбирательстве она смогла добиться выплаты в 200 000 рублей за причиненный вред здоровью.
19 февраля, 08:34
2023
Выборы президента России пройдут в новых регионах, где введено военное положение
11 декабря 2023, 11:24
Верховный суд России признал «движение ЛГБТ» экстремисткой организацией
1 декабря 2023, 02:59
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Приговор бывшей чиновнице вынесли сегодня в Куйбышевском районном суде Омска.
14 ноября 2023, 10:08
В Омске со строительной фирмы взыскали 1,3 млн за гибель 18-летнего рабочего
Родственники погибшего настаивали на компенсации в 3 млн рублей.
11 сентября 2023, 05:27
Сослали на север. Дмитрий Ушаков отправится курировать северные районы Омской области
Это решение врио губернатора принял сегодня, 7 сентября, на заседании правительства.
7 сентября 2023, 10:28
Апелляция признала необоснованными нормативы по отходам для киосков в Омске
Пятый апелляционный суд рассмотрел жалобу РЭК Омской области на решение Омского областного суда.
17 августа 2023, 05:57
2022
В Омске выбрали названия для трех городских скверов
Безымянные скверы находились в двух округах Омска.
20 июля 2022, 09:22

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