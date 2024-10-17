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СУ СК России

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Октябрь
Глава СК проследит за проверкой неблагополучной омской семьи
Александру Бастрыкину поступила жалоба от омичей, чья соседка не может позаботиться о своем сыне.
17 октября, 13:08
Июнь
Без камеры с увечьями. Омичи поплатятся за нападение на инспектора эконадзора
Нарушители хотели выбросить мусор на стихийную свалку, но присутствие представителя власти никак не смутило их.
28 июня, 13:55
Апрель
Бастрыкин заинтересовался делом омской сироты, которая 5 лет не может получить жилье
Девушке отказали в предоставлении жилищного сертификата, так как ее доход не соответствует прожиточному минимуму
26 апреля, 03:09
Март
Отогнали прохожие. Бастрыкин отреагировал на нападение собак в Омске на школьника
15 марта, 07:50
Будет проверка. Бастрыкин заинтересовался омским домом, у которого треснула стена
11 марта, 10:43
Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице
11 марта, 05:03
Житель Омской области забил до смерти односельчанина и покалечил его сестру
Присяжные уже вынесли обвинительный вердикт, приговор огласят на следующем заседании.
4 марта, 03:50

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