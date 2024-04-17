gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Социальная сеть

Выбрать дату
2024
«Помощи ждать неоткуда». Жители Нижнеомского района пожаловались на затопление
14 апреля, 12:22
Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице
11 марта, 05:03
Виталий Хоценко предложил омичам выбрать название для международного арт-фестиваля
19 февраля, 05:44
Пожилой омич лишился денег, пытаясь посмотреть интимные фото виртуальной знакомой
Мошенники похитили со счета мужчины больше 17 тысяч рублей.
27 января, 10:12
Снова в строю. В Омске возобновили работу сервиса «Запись к врачу»
Ранее, из-за технических неполадок, работу сервиса пришлось приостановить. Сейчас ситуация под контролем.
21 января, 13:38
2023
«ВК умер». Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе соцсети
22 ноября 2023, 12:48
2022
«Фейсбук» – все. Роскомнадзор заблокировал социальную сеть в России
4 марта 2022, 18:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика