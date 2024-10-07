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Оскорбления

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2024
Устроила самосуд. В Омской области женщина жестоко избила мужчину за оскорбления
60-летнему пострадавшему пришлось долго восстанавливаться и проходить лечение.
7 октября, 04:52
Омич, попытавшийся закурить в автобусе, привлек внимание главы СКР Бастрыкина
6 октября, 13:00
Глава Следкома поручил проверить дело подростков, стрелявших в омичку с коляской
9 июня, 04:56
Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице
11 марта, 05:03
Житель Омской области оставил гневный комментарий об СВО в соцсети и попал под суд
Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.
22 января, 12:25
2023
«Долой Тупицыно». В России хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов
19 октября 2023, 10:50
Наказание для учителя, проданная «Мега» и исчезающие маршрутки. Омск сегодня
28 сентября 2023, 14:26
В Омске с учителя математики взыщут 15 тысяч за унижение девочки-сироты
Средства пойдут в качестве моральной компенсации ребенку.
28 сентября 2023, 04:55
Избили и заставили извиняться. Появились подробности издевательства над юной омичкой
15 сентября 2023, 07:04
Омича отправили на исправительные работы за оскорбление полицейского
Пьяный мужчина начал материться в адрес правоохранителя при задержании.
15 сентября 2023, 04:51

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