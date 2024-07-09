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2024
На 12 омских выпускников завели административные дела за нарушение регламента ЕГЭ
9 июля, 13:26
Три школьника из Омской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
20 июня, 08:57
С 6 по 26 июня. Омским школьникам рассказали, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ
5 июня, 03:34
Бастрыкин заинтересовался омичом, брызнувшим из баллончика в лицо 14-летней школьнице
11 марта, 05:03
Главный следователь России затребовал доклад о состоянии аварийного дома в Омске
Здание признали аварийным в 2017 году, но жильцов до сих пор не расселили.
8 января, 12:03
2023
Стихотворение или картина. Как омичи будут подводить личные итоги года
Собственные результаты 2023 года будут анализировать 53% омичей.
8 декабря 2023, 12:38
«Умная» транспортная система, арест за шпионаж и первые результаты ЕГЭ. Омск сегодня
13 июня 2023, 14:16

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