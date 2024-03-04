Сестра чудом осталась жива. Житель Омской области до смерти избил родного брата

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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В Омской области присяжные вынесли обвинительный вердикт 32-летнему жителю Таврического района. Его обвиняют в преднамеренном нанесении вреда здоровью брата и сестры, что привело к гибели одного из них.
Выяснилось, что между родственниками произошла ссора, во время которой обвиняемый напал на 31-летнего брата и 36-летнюю сестру. От травм мужчина умер на месте, а женщина серьезно пострадала. Происшествие случилось 10 апреля 2021 года.
Обвиняемый так и не признал своей вины. Обсуждение последствий вердикта и вынесения приговора состоится на следующем судебном заседании.