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иллюстрация

Сестра чудом осталась жива. Житель Омской области до смерти избил родного брата

4 марта 2024, 03:50
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Таврического района Омской области забил до смерти родного брата

Присяжные уже вынесли обвинительный вердикт, приговор огласят на следующем заседании.

В Омской области присяжные вынесли обвинительный вердикт 32-летнему жителю Таврического района. Его обвиняют в преднамеренном нанесении вреда здоровью брата и сестры, что привело к гибели одного из них.

Выяснилось, что между родственниками произошла ссора, во время которой обвиняемый напал на 31-летнего брата и 36-летнюю сестру. От травм мужчина умер на месте, а женщина серьезно пострадала. Происшествие случилось 10 апреля 2021 года.

Обвиняемый так и не признал своей вины. Обсуждение последствий вердикта и вынесения приговора состоится на следующем судебном заседании.

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