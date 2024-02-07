Толкался и бормотал. В Омске на остановке неадекват забрызгал семью перцовым баллоном

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
На Левобережье произошло нападение на семейную пару. Агрессором стал 25-летний бородатый мужчина, который находился за остановкой рядом с Левобережным рынком.
Пострадавшая от него женщина рассказала, что инцидент случился в этот понедельник, 5 февраля. Неадекватный вышел из-за остановки и стал толкать омичку все телом, что-то приговаривая. Парень мог быть в алкогольном или наркотическом опьянении, допустили потерпевшие.
Как пишет портал Om1.ru, за женщину вступился супруг, который отвел ее сторону и попросил странного человека не подходить к ним. Однако тот не слышал и напал в итоге на пару с перцовым баллончиком.
Женщина пыталась в моменте вызвать помощь, позвонив по номеру 112 целых семь раз. К ним никто не приехал, отметила она. По словам омички, муж получил ожоги и травмы. Супруги сами отправились в отделение полиции, где у них кое-как приняли заявление.
Девушка взволнована, поскольку никто до сих пор не связывается с ними, хотя было оговорено, что позвонит участковый. Из-за бездействия правоохранителей пара собирается обращаться в вышестоящие органы.