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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

иллюстрация

Толкался и бормотал. В Омске на остановке неадекват забрызгал семью перцовым баллоном

7 февраля 2024, 10:03
Фото: Город55
иллюстрация

На омском Левобережье неадекватный мужчина забрызгал семью перцовым баллоном

По словам пострадавших, полицейские бездействуют, хотя им поступило заявление.

На Левобережье произошло нападение на семейную пару. Агрессором стал 25-летний бородатый мужчина, который находился за остановкой рядом с Левобережным рынком.

Пострадавшая от него женщина рассказала, что инцидент случился в этот понедельник, 5 февраля. Неадекватный вышел из-за остановки и стал толкать омичку все телом, что-то приговаривая. Парень мог быть в алкогольном или наркотическом опьянении, допустили потерпевшие.

Как пишет портал Om1.ru, за женщину вступился супруг, который отвел ее сторону и попросил странного человека не подходить к ним. Однако тот не слышал и напал в итоге на пару с перцовым баллончиком.

Женщина пыталась в моменте вызвать помощь, позвонив по номеру 112 целых семь раз. К ним никто не приехал, отметила она. По словам омички, муж получил ожоги и травмы. Супруги сами отправились в отделение полиции, где у них кое-как приняли заявление.

Девушка взволнована, поскольку никто до сих пор не связывается с ними, хотя было оговорено, что позвонит участковый. Из-за бездействия правоохранителей пара собирается обращаться в вышестоящие органы.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Алкогольное опьянение#Нападение#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Опьянение
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