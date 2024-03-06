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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:10

иллюстрация

Прямо под носом. Омич с приятелем выкрал больше миллиона у оператора сотовой связи

6 марта 2024, 10:04
Фото: Город55
иллюстрация

Омич с приятелем из Тюмени выкрал больше миллиона у оператора сотовой связи

Молодые люди отделались условным сроком, однако им нужно выплатить сумму ущерба компании.

В Кировском райсуде состоялось заседание по уголовному делу об информационном мошенничестве. Фигурантами стали 23-летний омич и 24-летний тюменец. Последнему вменяют еще и статью об атаке на критическую информационную инфраструктуру страны.

История берет начало в октябре 2022 года. Следователи и сотрудники омского ФСБ выяснили, что тюменец, будучи учеником специалиста обслуживания и продаж в компании сотовой связи, получил доступ к базе данных клиентов. Используя номер абонентов, он вместе с анонимным партнером из интернета корректировал счета и выводил деньги на криптовалютные кошельки. После этого средства уходили на банковские счета. В общей сложности они украли у компании, в которой работал тюменец, 459 тыс рублей.

Когда его раскусили, то заблокировали профиль, так что больше вывести деньги ему не представлялось возможным. Однако это не остановило молодого специалиста. Он познакомился в даркнете с уже названным выше омичом и обманом узнал у бывшей коллеги логин с паролем, чтобы войти в систему. Она легко поверила, так как в переписке находчивый парень представился одним из руководителей компании.

Уже с компаньоном из соседнего города тюменец вывел еще 696 тыс рублей. После этого мошенников вычислили. В общей сложности оператор сотовой связи потерял больше 1 млн рублей из-за злоумышленников.

На днях компании вынесли приговор. Тюменца приговорили к трем с половиной годам заключения условно. Испытательный срок составит три года. А омич получил один год с испытательным сроком в 12 месяцев. Пока что решение райсуда не вступило в законную силу, так что может быть обжаловано.

При этом виновные частично возместили ущерб, а остальную часть суд потребовал взыскать. Тюменец должен выплатить еще 714 тыс рублей и с обоих просят 128 тыс рублей для потерпевшей стороны, рассказали в пресс-службе УМВД.

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#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Приговор#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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