Прямо под носом. Омич с приятелем выкрал больше миллиона у оператора сотовой связи

Когда его раскусили, то заблокировали профиль, так что больше вывести деньги ему не представлялось возможным. Однако это не остановило молодого специалиста. Он познакомился в даркнете с уже названным выше омичом и обманом узнал у бывшей коллеги логин с паролем, чтобы войти в систему. Она легко поверила, так как в переписке находчивый парень представился одним из руководителей компании.