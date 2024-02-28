Отдала деньги аферистам. После общения с мошенниками омичка лишилась жилья

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
72-летняя пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Сотрудникам УМВД она рассказала, что в начале этого месяца ей позвонил «полицейский» и предупредил, что некий мужчина пытается оформить на нее кредит и уже внес залог за ее квартиру. По указанию афериста, женщина не стала никому рассказывать об их общении.
После, на протяжении 15 дней, с омичкой поддерживала контакт лжеследователь. Она убедила пенсионерку продать свою квартиру, чтобы якобы помочь полицейским и не дать обманщиком завладеть ее жилплощадью. Квартиру продали по заниженной стоимости через риэлтерскую фирму, а вырученную сумму потерпевшая лично передала мошенникам.
Пенсионерка поняла, что ее обманули, когда «полицейские» перестали выходить на связь. Сейчас по факту произошедшего завели уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», детали инцидента продолжают выяснять специалисты.