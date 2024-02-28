Отдала деньги аферистам. После общения с мошенниками омичка лишилась жилья

72-летняя пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Сотрудникам УМВД она рассказала, что в начале этого месяца ей позвонил «полицейский» и предупредил, что некий мужчина пытается оформить на нее кредит и уже внес залог за ее квартиру. По указанию афериста, женщина не стала никому рассказывать об их общении.