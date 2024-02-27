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Published Сегодня, 08:32

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Дошли до мэра. Мошенники начали обманывать омичей от имени Сергея Шелеста

27 февраля 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
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Аферисты начали обманывать омичей от имени мэра города

Градоначальник рассказал об использовании его имени в корыстных целях в своем телеграм-канале.

Сергей Шелест предупредил омичей, что от его имени мошенники начали рассылать сообщения о несуществующих проверках. Аферисты связываются с жертвами и в пугающих формулировках предупреждают об интересе со стороны правоохранительных органов.

После мошенники говорят собеседнику, что ему скоро позвонит некий человек «в погонах» и расскажет, что необходимо предпринять, чтобы избежать проверки. Во время звонка аферисты предлагают перевести все средства на якобы «секретные счета» и передать пароли от страниц в соцсетях.

«Друзья, прошу вас не реагировать на подобные сообщения и звонки. Все, что касается финансов — только через банк», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр также отметил, что на такие уловки попадаются не только представители старшего поколения. Поверить аферистам может любой человек.

Виновник найден. Пожилой омич попался на удочку мошенников и перевел свои сбережения
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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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