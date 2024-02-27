Дошли до мэра. Мошенники начали обманывать омичей от имени Сергея Шелеста

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Сергей Шелест предупредил омичей, что от его имени мошенники начали рассылать сообщения о несуществующих проверках. Аферисты связываются с жертвами и в пугающих формулировках предупреждают об интересе со стороны правоохранительных органов.
После мошенники говорят собеседнику, что ему скоро позвонит некий человек «в погонах» и расскажет, что необходимо предпринять, чтобы избежать проверки. Во время звонка аферисты предлагают перевести все средства на якобы «секретные счета» и передать пароли от страниц в соцсетях.
«Друзья, прошу вас не реагировать на подобные сообщения и звонки. Все, что касается финансов — только через банк», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Мэр также отметил, что на такие уловки попадаются не только представители старшего поколения. Поверить аферистам может любой человек.