Дошли до мэра. Мошенники начали обманывать омичей от имени Сергея Шелеста

После мошенники говорят собеседнику, что ему скоро позвонит некий человек «в погонах» и расскажет, что необходимо предпринять, чтобы избежать проверки. Во время звонка аферисты предлагают перевести все средства на якобы «секретные счета» и передать пароли от страниц в соцсетях.