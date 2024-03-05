Перепродали втрое дешевле. Омичи остались без роз и тюльпанов к 8 марта

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 03:16
У крупного российского дистрибьютора украли 1,5 тонны роз, тюльпанов и других цветов, которые везли для продажи к 8 Марта. Об этом сообщил канал Mash.
Цветы должны были доставить из Москвы в цветочные магазины трех городов: Челябинска, Омска и Новосибирска. Однако в процессе погрузки рабочие подменили накладные и увезли всю партию в Екатеринбург. Там они были проданы местному дилеру в три раза дешевле — за 500 тысяч рублей. Реальная стоимость груза составляла 1,8 млн.
Когда получатели не дождались заказа, они обратились к поставщику, и тот, в свою очередь, обратился в полицию. Правоохранительные органы нашли и арестовали похищенные товары, а организаторов и исполнителей преступной схемы сейчас разыскивают.
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