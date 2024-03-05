Перепродали втрое дешевле. Омичи остались без роз и тюльпанов к 8 марта

Цветы должны были доставить из Москвы в цветочные магазины трех городов: Челябинска, Омска и Новосибирска. Однако в процессе погрузки рабочие подменили накладные и увезли всю партию в Екатеринбург. Там они были проданы местному дилеру в три раза дешевле — за 500 тысяч рублей. Реальная стоимость груза составляла 1,8 млн.