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Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 03:16

Updated Сегодня, 03:16

иллюстрация

Перепродали втрое дешевле. Омичи остались без роз и тюльпанов к 8 марта

5 марта 2024, 02:56
Фото: Город55
иллюстрация

Мошенники украли крупную партию тюльпанов по пути в Омск

Также без цветов остались жители Челябинска и Новосибирска.

У крупного российского дистрибьютора украли 1,5 тонны роз, тюльпанов и других цветов, которые везли для продажи к 8 Марта. Об этом сообщил канал Mash.

Цветы должны были доставить из Москвы в цветочные магазины трех городов: Челябинска, Омска и Новосибирска. Однако в процессе погрузки рабочие подменили накладные и увезли всю партию в Екатеринбург. Там они были проданы местному дилеру в три раза дешевле — за 500 тысяч рублей. Реальная стоимость груза составляла 1,8 млн.

Когда получатели не дождались заказа, они обратились к поставщику, и тот, в свою очередь, обратился в полицию. Правоохранительные органы нашли и арестовали похищенные товары, а организаторов и исполнителей преступной схемы сейчас разыскивают.

Ранее Город55 подготовил несколько идей для организации праздника в Международный женский день, а также составил подсказки к подаркам коллегам, детям, матерям и бабушкам.

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