Премьера 8 марта. Омский цирк раздаст билеты на новое шоу взамен советских игрушек

Уникальность игрушек, с которыми играли дети в СССР, понятна каждому, кто жил в то время. Несмотря на все сложности, эти игрушки смогли сохраниться до наших дней и заслуживают того, чтобы занять почетное место в музее Омского цирка на радость подрастающему поколению.