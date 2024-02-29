Премьера 8 марта. Омский цирк раздаст билеты на новое шоу взамен советских игрушек

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В пресс-службе Омского цирка сообщили, что омичи могут обменять советские игрушки на билеты в цирк. Игрушки принимают с 19 февраля по 12 апреля.
Акция приурочена к премьере нового циркового шоу «Загадка старой игрушки». В новом цирковом представлении режиссеры поднимают тему роли советских игрушек в воспитании детей. Премьера спектакля состоится в следующую пятницу, 8 марта.
Уникальность игрушек, с которыми играли дети в СССР, понятна каждому, кто жил в то время. Несмотря на все сложности, эти игрушки смогли сохраниться до наших дней и заслуживают того, чтобы занять почетное место в музее Омского цирка на радость подрастающему поколению.