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Омичи могут обменять советские игрушки на билеты нового циркового шоу

Премьера 8 марта. Омский цирк раздаст билеты на новое шоу взамен советских игрушек

29 февраля 2024, 07:51
Фото: Пресс служба Омского цирка

Омичи могут обменять советские игрушки на билеты нового циркового шоу

Акция продлится до 12 апреля.

В пресс-службе Омского цирка сообщили, что омичи могут обменять советские игрушки на билеты в цирк. Игрушки принимают с 19 февраля по 12 апреля.

Акция приурочена к премьере нового циркового шоу «Загадка старой игрушки». В новом цирковом представлении режиссеры поднимают тему роли советских игрушек в воспитании детей. Премьера спектакля состоится в следующую пятницу, 8 марта.

Фото: Пресс служба Омского цирка

Уникальность игрушек, с которыми играли дети в СССР, понятна каждому, кто жил в то время. Несмотря на все сложности, эти игрушки смогли сохраниться до наших дней и заслуживают того, чтобы занять почетное место в музее Омского цирка на радость подрастающему поколению.

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