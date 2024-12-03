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Экс-губернатор Омской области Бурков претендует на место главы «Справедливой России»
3 декабря, 11:45
К значимым результатам. «Справедливая Россия» обсудила подготовку к будущим выборам
29 октября, 10:05
Перепродали втрое дешевле. Омичи остались без роз и тюльпанов к 8 марта
5 марта, 02:56
Партнером «Новых людей» в Омске стала компания Закриева. Что говорит бизнесмен
23 января, 05:08
Новые лица. В Омске стартовали дополнительные выборы депутата горсовета
Довыборы проходят в 34-м избирательном округе — омичи решат, кому перейдет мандат Виталия Путинцева.
14 января, 06:33
2023
Новый кандидат. На выборы президента России выдвинули омича
Партию «Российский общенародный союз» на выборах президента представит омич Сергей Бабурин.
24 декабря 2023, 07:38
Партия «Справедливая Россия — за правду» отметила свое 17-летие
Однопартийцев поздравил депутат омского Заксобрания Андрей Жуковский.
28 октября 2023, 10:15
Александра Артемова выдвинули на пост председателя Заксобрания Омской области
7 июля 2023, 05:45
Омское отделение «Справедливой России» поддержало кандидатуру Хоценко на выборах
На конференция местного отделения определились с кандидатами на грядущую избирательную кампанию.
25 июня 2023, 11:31
Мэр Омска Сергей Шелест провел заседание городского отделения ЕР
7 июня 2023, 03:54
2022
Коммунисты получили лишь одно место в Омском горсовете
По итогам обработки 100% бюллетеней сложилась картина, каким будет новый состав горсовета.
12 сентября 2022, 04:18

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