Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

иллюстрация

Раз за разом. Жителя Новоомского поселка задержали за серию краж алкоголя

3 марта 2024, 06:12
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области мужчина три раза подряд похитил напитки из магазина

Как выяснилось, любитель «пенного» за один день трижды посетил магазин — похищая по бутылке напитка.

Пресс-служба УМВД России сообщила о необычной серии краж в одном из круглостуточных магазинов в поселке Новоомский — с заявлением о хищении напитков обратился владелец.

Как сообщается, любитель пенных напитков, за один день трижды наведывался в магазин — каждый визит он «прихватывал» по полуторалитровой бутылке хмельного. На следующий день, рано утром, мужчина вновь похитил глянувшийся ему напиток. Кроме того, это был не единственный магазин, попавший во внимание похитителя: на другой торговой точке мужчина уже открыто похищал алкоголь.

Злоумышленника удалось вычислить по записям с камер: участковый уполномоченный выяснил, что череду хищений провернул 37-летний местный житель, до этого привлекавшийся к ответственности за аналогичное правонарушение и грабеж. Свои действия мужчина объяснил длительным запоем.

Запись с камеры видеонаблюдения в магазине.
Видео: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Подозреваемого задержали по месту жительства — ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников ОМВД: меньше месяца назад мужчина закончил принудительные работы, назначенные как наказание за грабеж.

В Омской области мужчина украл из гаража соседа машину, чтобы съездить к знакомой
Узнать подробнее
#Происшествия#Видео#Задержание#Магазин#Алкоголь#Омский район#Кражи#Новоомский#Илья Скобин#ОМВД#Напитки
Подпишитесь
Из прошлого в будущее. В Омской области хотят сделать купеческую улицу за 101 миллион
Сегодня, 05:15
Спустя 17 лет. В Омске открыли главный корпус-долгострой ОмГУ на улице Фрунзе
Вчера, 05:29
Мощный ветер и снегопады. Омичам рассказали о погоде в первую неделю весны
Сегодня, 03:48
Цена выросла. Застройщику проблемной школы в Исилькуле готовы заплатить 590 миллионов
Вчера, 06:58
Скончался на месте. Мужчину затянуло под поезд в Омской области
Сегодня, 05:23
«Авангард» и «Лада» устроили массовую драку в конце первого матча плей-офф
1 марта, 16:33