Раз за разом. Жителя Новоомского поселка задержали за серию краж алкоголя

Как сообщается, любитель пенных напитков, за один день трижды наведывался в магазин — каждый визит он «прихватывал» по полуторалитровой бутылке хмельного. На следующий день, рано утром, мужчина вновь похитил глянувшийся ему напиток. Кроме того, это был не единственный магазин, попавший во внимание похитителя: на другой торговой точке мужчина уже открыто похищал алкоголь.