Раз за разом. Жителя Новоомского поселка задержали за серию краж алкоголя

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Пресс-служба УМВД России сообщила о необычной серии краж в одном из круглостуточных магазинов в поселке Новоомский — с заявлением о хищении напитков обратился владелец.
Как сообщается, любитель пенных напитков, за один день трижды наведывался в магазин — каждый визит он «прихватывал» по полуторалитровой бутылке хмельного. На следующий день, рано утром, мужчина вновь похитил глянувшийся ему напиток. Кроме того, это был не единственный магазин, попавший во внимание похитителя: на другой торговой точке мужчина уже открыто похищал алкоголь.
Злоумышленника удалось вычислить по записям с камер: участковый уполномоченный выяснил, что череду хищений провернул 37-летний местный житель, до этого привлекавшийся к ответственности за аналогичное правонарушение и грабеж. Свои действия мужчина объяснил длительным запоем.
Подозреваемого задержали по месту жительства — ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников ОМВД: меньше месяца назад мужчина закончил принудительные работы, назначенные как наказание за грабеж.