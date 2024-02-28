В Омской области мужчина украл из гаража соседа машину, чтобы съездить к знакомой

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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В ОМВД по Тарскому району обратился 67-летний мужчина. Он рассказал, что ночью кто-то проник на его участок и угнал автомобиль, перед этом взломав двери гаража. Потерпевший оценил материальный ущерб в 350 000 рублей.
На место происшествия отправились полицейские. По пути к поселку, где случилась кража, они нашли угнанную машину на обочине трассы в снежном сугробе. Чтобы установить личность нарушителя, правоохранители опросили местных жителей. Оказалось, что к преступлению причастен ранее судимый сосед потерпевшего.
Мужчина не стал скрывать свою вину в произошедшем и рассказал, что ночью собрался поехать к своей знакомой в Чекрушево. Он взломал гараж соседа и завел его машину, ключ находился в замке зажигания. Однако до места назначения он так и не добрался: в самом начале пути нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего пешком вернулся домой.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь мужчине грозит до 5 лет заключения, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.