В Омской области мужчина украл из гаража соседа машину, чтобы съездить к знакомой

Мужчина не стал скрывать свою вину в произошедшем и рассказал, что ночью собрался поехать к своей знакомой в Чекрушево. Он взломал гараж соседа и завел его машину, ключ находился в замке зажигания. Однако до места назначения он так и не добрался: в самом начале пути нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего пешком вернулся домой.