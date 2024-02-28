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Житель поселка в Омской области украл у соседа в машину и опрокинул ее в кювет

В Омской области мужчина украл из гаража соседа машину, чтобы съездить к знакомой

28 февраля 2024, 13:00
Фото: 1MI

Житель поселка в Омской области украл у соседа в машину и опрокинул ее в кювет

Об инциденте полицейским рассказал потерпевший, угонщик уже задержан.

В ОМВД по Тарскому району обратился 67-летний мужчина. Он рассказал, что ночью кто-то проник на его участок и угнал автомобиль, перед этом взломав двери гаража. Потерпевший оценил материальный ущерб в 350 000 рублей.

На место происшествия отправились полицейские. По пути к поселку, где случилась кража, они нашли угнанную машину на обочине трассы в снежном сугробе. Чтобы установить личность нарушителя, правоохранители опросили местных жителей. Оказалось, что к преступлению причастен ранее судимый сосед потерпевшего.

Мужчина не стал скрывать свою вину в произошедшем и рассказал, что ночью собрался поехать к своей знакомой в Чекрушево. Он взломал гараж соседа и завел его машину, ключ находился в замке зажигания. Однако до места назначения он так и не добрался: в самом начале пути нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего пешком вернулся домой.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь мужчине грозит до 5 лет заключения, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: УМВД России по Омской области
#Кража#Омск#Омская область#Угон#Угон автомобиля#Уголовное дело#Новости#Анастасия Баянова#Угон машины
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