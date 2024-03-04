«Подрядчик напоминает море». У ремонтируемой омской школы №3 появился меценат

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Сегодня мэр Омска Сергей Шелест рассказал о пополнении участников проекта «Меценатство». Новый меценат появился у школы №3 на улице Шота Руставели. Им стал директор компании «Данстрой» Владимир Толмачев, который как раз ремонтирует четырехэтажное здание этой школы. По словам Шелеста, работы по капремонту сейчас выполнены на 82%.
Меценат только отремонтированному учреждению нужен будет для того, чтобы привести в порядок территорию, спортплощадку и забор.
«Планы расписаны на два года вперед и исчисляются миллионами рублей. Да, эти средства могут быть выделены из городского бюджета, но, благодаря меценату, мы сможем перенаправить их на другой объект», — объяснил Шелест.
Ранее, правда, мэр неоднократно критиковал работу «Данстроя» на этом объекте. В изначальные сроки — до 1 декабря 2023 года — фирма не смогла уложиться.
В сентябре прошлого года, например, Шелест был недоволен спектаклем, разыгранным на стройплощадке школы №3 несколькими людьми, которые изображали в выходной день членов бригады.
«Завтра планирую обсудить этот спектакль с руководством подрядной организации. Нужно прекращать, пока театр не превратился в цирк», — таким был комментарий мэра 3 сентября 2023-го.
В середине октября Шелест писал, что «Данстрой» напоминает ему море: никогда не знаешь, чего ожидать.
«После недавнего шторма в виде производственного саботажа и попыток посудиться с муниципалитетом, подрядная организация вдруг вошла в штиль: увеличила число рабочих; внутри здания идет оштукатуривание стен, замена полов, монтаж подвесных потолков», — отметил руководитель Омска.
В декабре 2023-го, кстати, говорилось, что объект будет сдан до 28 февраля 2024 года, этот срок реальным якобы считал и подрядчик. Однако, как видим, планы оказались несбыточными.