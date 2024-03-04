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Школа №3 во время ремонта

«Подрядчик напоминает море». У ремонтируемой омской школы №3 появился меценат

4 марта 2024, 08:34
Фото: Телеграм-канала мэра Омска Сергея Шелеста
Школа №3 во время ремонта

Меценатом ремонтируемой омской школы №3 стала фирма, часто критикуемая Шелестом

В настоящий момент в четырехэтажной школе на улице Шота Руставели выполняют капремонт. Работы выполнены на 82%.

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест рассказал о пополнении участников проекта «Меценатство». Новый меценат появился у школы №3 на улице Шота Руставели. Им стал директор компании «Данстрой» Владимир Толмачев, который как раз ремонтирует четырехэтажное здание этой школы. По словам Шелеста, работы по капремонту сейчас выполнены на 82%.

Меценат только отремонтированному учреждению нужен будет для того, чтобы привести в порядок территорию, спортплощадку и забор.

«Планы расписаны на два года вперед и исчисляются миллионами рублей. Да, эти средства могут быть выделены из городского бюджета, но, благодаря меценату, мы сможем перенаправить их на другой объект», — объяснил Шелест.

Ранее, правда, мэр неоднократно критиковал работу «Данстроя» на этом объекте. В изначальные сроки — до 1 декабря 2023 года — фирма не смогла уложиться.

В сентябре прошлого года, например, Шелест был недоволен спектаклем, разыгранным на стройплощадке школы №3 несколькими людьми, которые изображали в выходной день членов бригады.

«Завтра планирую обсудить этот спектакль с руководством подрядной организации. Нужно прекращать, пока театр не превратился в цирк», — таким был комментарий мэра 3 сентября 2023-го.

В середине октября Шелест писал, что «Данстрой» напоминает ему море: никогда не знаешь, чего ожидать.

«После недавнего шторма в виде производственного саботажа и попыток посудиться с муниципалитетом, подрядная организация вдруг вошла в штиль: увеличила число рабочих; внутри здания идет оштукатуривание стен, замена полов, монтаж подвесных потолков», — отметил руководитель Омска.

В декабре 2023-го, кстати, говорилось, что объект будет сдан до 28 февраля 2024 года, этот срок реальным якобы считал и подрядчик. Однако, как видим, планы оказались несбыточными.

Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ
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#Общество#Омск#Школа#Капремонт#Подрядчик#Капитальный ремонт школ#Новости#Меценат#Сергей Шелест#Проблемы#Юлия Истомина#Срыв сроков
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