«Подрядчик напоминает море». У ремонтируемой омской школы №3 появился меценат

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест рассказал о пополнении участников проекта «Меценатство». Новый меценат появился у школы №3 на улице Шота Руставели. Им стал директор компании «Данстрой» Владимир Толмачев, который как раз ремонтирует четырехэтажное здание этой школы. По словам Шелеста, работы по капремонту сейчас выполнены на 82%.