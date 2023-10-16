Компания «Данстрой» судится с омским депстроем из-за капремонта школы №3

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:22
Компания «Данстрой» подала иск к департаменту строительства городской администрации с требованием о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по капремонту школы №3 по улице Шота Руставели.
Напомним, что контракт на 80,1 млн рублей «Данстрой» из Омска получил в марте 2023 года. По его условиям, школа должна быть отремонтирована меньше чем через два месяца — до 1 декабря этого года. Тем не менее, к работе подрядчика неоднократно возникали претензии. Например, в сентябре мэр Омска Сергей Шелест назвал происходящее на объекте «спектаклем». Во время объезда чиновники не обнаружили никого из рабочих, а членов стройбригады изображали несколько человек, которые удалились сразу, как только проверяющие вышли за территорию школы №3.
Из-за просрочки и ненадлежащего исполнения контракта с подрядчика также собираются взыскать 1,67 млн рублей.
После подачи иска к депстрою «Данстрой» также попытался добиться принятия обеспечительных мер — запрета департаменту выбирать другого подрядчика для капремонта школы №3 и направлять обращение о включении ООО «Данстрой» в реестр недобросовестных поставщиков до вступления в законную силу решения суда по этому делу.
Из заявления, кстати, следует, что подрядчик намерен полностью исполнить контракт и уже понес расходы на его исполнение: более 39 млн рублей компания потратила на закупку материалов и оборудования, а также оплату работы субподрядных организаций. При этом от общего объема работ по контракту выполнено только 35,5%.
Однако Арбитражный суд отказал заявителю в принятии обеспечительных мер.
«Учитывая социальную значимость работ, запрет заказчику на заключение контракта с иным подрядчиком приведет к существенному нарушению публичных интересов, поскольку увеличит срок проведения работ, что в свою очередь, будет препятствовать достижению поставленных целей», — говорится в решении суда.
Отметим, что в администрации Омска Городу55 сообщили, что подрядчик продолжает работать на объекте.
«Подрядчик ООО „ДанСтрой“ напоминает море: никогда не знаешь, чего ожидать. После недавнего шторма в виде производственного саботажа и попыток посудиться с муниципалитетом, подрядная организация вдруг вошла в штиль», — написал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
В настоящий момент «Данстрой» уже оформил тепловой контур и ведет отделочные работы внутри здания.
«Количество рабочей силы было увеличено — сегодня на объекте задействованы порядка 50 человек. Мэр лично побывал на стройплощадке школы, поручил подрядчику совместно с департаментом строительства разработать четкий план дальнейшего капремонта с указанием сроков и объемов. Его соблюдение станет ключевым моментом в дальнейшей работе администрации города с подрядной организацией ООО „Данстрой“», — рассказали в пресс-службе омской мэрии.
Добавим, что руководителем и владельцем омской компании «Данстрой» является Владимир Толмачев. По итогам прошлого года выручка компании составила 78,2 млн рублей, а чистая прибыль — 8 млн. В этом году помимо капремонта школы №3 фирма получила контракты на капитальный ремонт здания грязелечебницы на Березовой, Русско-Полянского музея истории целины, Крутинской школы искусств, Шербакульской ЦРБ, Черлакской ЦРБ и участковой больницы в Лузино.