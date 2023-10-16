Компания «Данстрой» судится с омским депстроем из-за капремонта школы №3

Напомним, что контракт на 80,1 млн рублей «Данстрой» из Омска получил в марте 2023 года. По его условиям, школа должна быть отремонтирована меньше чем через два месяца — до 1 декабря этого года. Тем не менее, к работе подрядчика неоднократно возникали претензии. Например, в сентябре мэр Омска Сергей Шелест назвал происходящее на объекте «спектаклем». Во время объезда чиновники не обнаружили никого из рабочих, а членов стройбригады изображали несколько человек, которые удалились сразу, как только проверяющие вышли за территорию школы №3.