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Меценат

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2024
Новые бюсты на аллее олимпийцев и Симфоспорт: для омичей устроили масштабный праздник
8 сентября, 02:00
Не в тех объемах. Мэр недоволен меценатом омской гимназии №139 Андреем Киперваром
22 августа, 08:50
Сергей Шелест назвал имя нового мецената омской гимназии №139
В «клубе меценатов» появился новый участник — директор АО «Строительно-монтажного треста №7».
25 апреля, 10:51
«Подрядчик напоминает море». У ремонтируемой омской школы №3 появился меценат
4 марта, 08:34
2023
Новый бюст на Аллее олимпийцев. В центре Омска появится еще один памятник
14 декабря 2023, 04:59
Омскую гимназию №159 отремонтируют на деньги мецената
До 1 сентября освещение поменяют еще в 10 школах.
29 июня 2023, 09:43
В школе № 81 провели турнир по мини-футболу в память о погибших на СВО омичах
3 июня 2023, 06:39
Омский меценат Козубенко подарил картину «Битва при реке Калалах» музею Тавриды
Инициатор проекта Аллея олимпийских чемпионов в Омске посетил открывшуюся в Крыму выставку к 240-летию издания манифеста о присоединении полуострова к России.
20 апреля 2023, 08:41
Спецпроект
Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта
Город55 выяснил, как в Омске реализуется проект по меценатству, куратором которого лично выступает мэр Сергей Шелест.
2022
Стала известна судьба полуразрушенной скульптуры у Речного вокзала в Омске
Скульптуру повредили вандалы, но из бюджета потратить деньги на ее восстановление оказалось невозможно.
7 декабря 2022, 10:16

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