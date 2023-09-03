«Пока театр не превратился в цирк». В Омске не довольны капремонтом школы за 80 млн

Подрядчик часто исполняет госзаказы. Департамент строительства мэрии возглавляет ТОП-5 заказчиков «Данстроя». Хотя капремонт школы №3 на 80 млн рублей — единственный выигранный лот от депстроя, один из самых прибыльных в работе компании. Всего организация являлась поставщиком услуг в 29 госконтрактах на общую сумму — 369 286 844 рубля. В 2022 году фирма проходила по девяти арбитражным делам на 8 242 480 рублей. В этом году рассматривалось одно дело на 1 556 933 рубля.