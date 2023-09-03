«Пока театр не превратился в цирк». В Омске не довольны капремонтом школы за 80 млн

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Во время субботнего объезда чиновники не обнаружили рабочих на одном из объектов. Речь о школе №3. Там в марте этого года стартовал капитальный ремонт. Подрядчик — ООО «Данстрой». Стоимость работ — 80 млн рублей.
«В субботу на объекте не обнаружилось рабочих. Было несколько человек, которые изображали членов стройбригады, но, как только, мы вышли за территорию школы, удалились и они. Завтра планирую обсудить этот спектакль с руководством подрядной организации. Нужно прекращать, пока театр не превратился в цирк», — отметил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, капитальный ремонт школы №3 рассчитан на три этапа. План на этот год: обновление кровли, фасада, перекрытий, крыльца. Далее — замена всех инженерных сетей.
Компания «Данстрой» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Директором с 2019 года является Владимир Толмачев. Выручка фирмы за прошлый год составила 78 миллионов рублей, что на 20% выше показателей 2021 года.
Подрядчик часто исполняет госзаказы. Департамент строительства мэрии возглавляет ТОП-5 заказчиков «Данстроя». Хотя капремонт школы №3 на 80 млн рублей — единственный выигранный лот от депстроя, один из самых прибыльных в работе компании. Всего организация являлась поставщиком услуг в 29 госконтрактах на общую сумму — 369 286 844 рубля. В 2022 году фирма проходила по девяти арбитражным делам на 8 242 480 рублей. В этом году рассматривалось одно дело на 1 556 933 рубля.
Отметим, 2 сентября чиновники также посетили стройплощадку в микрорайоне «Серебряный берег» и на улице 6-я Станционная, где продолжают возводить дом для переселенцев из аварийного жилья. Подрядчики продолжают жаловаться на нехватку кадров, сложности с поставками материалов и их удорожание.