Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ

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В мае прошлого года в Омской области анонсировали двухлетний капремонт сразу 19 школ: более 15 тысяч учеников на период работ распределили по другим общеобразовательным учреждениям.
Под конец прошлого года в Омской области на заседании координационного штаба по повышению устойчивости экономики, социальной сферы и бюджетных отношений определились с компаниями, которые приведут устаревшие школы в порядок. Все объекты распределили через закупки у единственного поставщика. В материале Города55 — разбираемся, чем успели отличиться компании, получившиеся контракты на общую сумму более 3,52 млрд рублей.
Капремонт сразу пяти омских школ (№11, 14, 21, 29 и 79 стоимостью от 134 до 213 млн) доверили ООО «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева. Предприниматель получил заказы на 807 млн рублей с половинчатым авансированием.
Компания Закриева, занимающаяся производством профнастила, существует с 2005 года. В 2022 году выручка «Омск сайдинг инвеста» выросла до 1,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 52,6 млн рублей. При этом чистые активы превышают 288 млн рублей.
В последние годы Хусайн Закриев стал все чаще мелькать в новостной повестке (не всегда положительной). В июне 2022 года предприниматель открыл парк развлечений «Вокруг света» на Зеленом острове, и теперь каждое лето инвестор проекта собирается открывать в нем новые локации. Например, к июню 2024 года территория парка должна увеличиться минимум в три раза. Из-за этого другим арендаторам — этно-парку «Ферма» и кафе «Чайная юрта» — пришлось освободить занимаемые площадки.
Именно «Омск сайдинг инвест» может получить в концессию парк «Зеленый остров». Торги ориентировочно состоятся летом этого года. Еще один амбициозный проект — это строительство нового глэмпинга с рестораном в виде самолета. База отдыха «Вокруг неба» с 50 огороженными друг от друга домиками-глэмпингами с купелями должна быть готова к концу 2024-го.
Примерно три недели назад Закриев заявил о себе и на политическом поле, продвинув коммерческого директора своей компании Владимира Боровского в председатели регионального отделения партии «Новые люди». Предприниматель прокомментировал нашей редакции, что влечет за собой такое партнерство. Кстати, тогда же уставной капитал компании Закриева увеличился со 150 тысяч до 10 млн рублей.
В закупочной деятельности «Омск сайдинг инвеста» не было выявлено индикаторов, свидетельствующих о негативных тенденциях. Но и контракты фирмы не касались ремонта каких-либо учреждений, а только поставки пластмассовых и металлических изделий. С капремонтом образовательных учреждений меценат связан только из-за участия в меценатском проекте мэра Омска Сергея Шелеста. Весной 2023-го Закриев взял под свой патронаж гимназию №146.
Четыре школы (№56, 71, 118 и 107) за 764 млн рублей также с половинчатым авансированием отремонтирует фирма «Строительные материалы Сибири» семьи Антропенко. Компания, зарегистрированная в 2009 году и специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий, в прошлом году получила выручку в 633,7 млн рублей, а чистой прибылью — 26,1 млн.
«Строительные материалы Сибири» отметились несколькими крупными стройками — детский сад на Светловской (202 млн рублей), многоквартирный дом в Кормиловке (16,5 млн), школа на Космическом проспекте (1,63 млрд) и завершение работ в многострадальном главном корпусе ОмГУ на Фрунзе (151,3 млн).
Проекты эти реализуются не без проблем. Школа в Космическом подорожала почти вдвое до 1,7 млрд рублей, а сроки строительства сдвинулись на год. После этого сдать ее должны были до конца 2023-го, но пока объект так и не введен в эксплуатацию. Продлены сроки и по достройке ОмГУ им. Достоевского: вместо 31 декабря 2023 года теперь предполагают, что все работы закончат к 31 марта 2024 года.
Помимо этого, «Строительные материалы Сибири» весной 2023 года начали строить культурно-развлекательный комплекс на набережной Оми, против чего высказывались и архитекторы, и местных жители. Часто к тому же появляются новости о том, что Антропенко строит или реконструирует собственные промышленные объекты. А владеет он комбинатом пористых металлов, электротехническим заводом, электромеханическим заводом и ООО «Энергетик».
В ближайшие годы семья Антропенко также будет строить первую пятизвездочную гостиницу в Омске — на территории бывшей обувной фабрики «Луч». Инвестиции в проект составят 4 млрд рублей, сейчас разрабатывают проект, само строительство начнется в 2026 году. Как видим, опыт в строительстве, в том числе и образовательный учреждений, присутствует, но и без штрафов и небольших срывов сроков не обходится.
Капитальным ремонтом школы №18 за 160,3 млн и школы №133 за 182 млн рублей займется компания «АТ-Строй», зарегистрированная только 5 декабря 2023 года. То есть два контракта отдали ООО, которому на тот момент не было даже месяца. Условия стандартные — фирма получит 50% аванс.
«АТ-Строй» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей прописан в квартире жилого дома на 5-й Армии. Владеет и руководит компанией Тимур Манапов, в настоящий момент он также занимает должность директора в ООО «Банкет», которое специализируется на деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания. Раньше Манапов также был соучредителем компаний «Технология» (оптовая торговля и производство металлоизделий) и «Бумторг» (производство целлюлозы и древесной массы). Они ликвидированы в 2016 и 2019 годах соответственно.
Компания «Данстрой», которая в настоящий момент заканчивает ремонтировать школу №3, займется капремонтом СОШ №91. Это, кстати, самый дорогой объект — за работу фирме заплатят почти 332 млн рублей. ООО, зарегистрированное в 2018 году, принадлежит Владимиру Толмачеву. Он же занимает должность директора в «Данстрое».
Контракты фирма получает с 2018 года, но самыми прибыльными из них являются подряды на капремонт Полтавской адаптивной школы-интерната стоимостью 38,9 млн рублей и капремонт школы №3 на улице Шота Руставели. Работу на последнем объекте неоднократно критиковал мэр Омска Сергей Шелест. Так, в сентябре 2023-го во время субботнего объезда на стройке не обнаружили рабочих.
«Было несколько человек, которые изображали членов стройбригады, но, как только, мы вышли за территорию школы, удалились и они. Завтра планирую обсудить этот спектакль с руководством подрядной организации. Нужно прекращать, пока театр не превратился в цирк», — так высказался о ситуации 3 сентября Шелест.
Фактическое состояние здания школы №3 оказалось хуже ожидаемого, затем потребовались новые проектные решения и допобъемы работ. В результате срок завершения капремонта сдвинулся с 1 декабря 2023-го на 28 февраля 2024-го, а стоимость работ с 80 млн выросла до 104,8 млн.
Контракт на капремонт СОШ №82 стоимостью 145,98 млн рублей получило ООО «РТС-групп», больше года назад присоединившееся к клубу меценатов Сергея Шелеста (в рамках этого проекта компания помогает школе №44). В учредителях и директорах фирмы Максим Котовский. В 2022-м чистая прибыль «РТС-групп» составила всего 106 тысяч рублей. С 2018 года фирма не получала никаких госконтрактов. Помимо стройфирмы Котовский раньше был совладельцем ломбарда, а 30 ноября 2023 года учредил новую компанию — «Бюро решений инвестиционных задач».
Следующий подрядчик — «СтройКомплект» Ерлана Адилова, которому досталась школа №129. За ремонт компании, зарегистрированной в 2020 году, заплатят около 151,2 млн рублей. В 2022-м выручка «Стройкомплекта» составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 75,9 млн. В госзакупках фирма ранее не была замечена, но в декабре 2023-го она арендовала земельный участок площадью 7401 кв. м на Бульварной. В процессе торгов начальная цена с 664,3 тысяч поднялась до 4,018 млн рублей (таким будет ежегодный арендный платеж). На участке построят спорткомплекс.
Ремонт Троицкой школы с 1 января 2024 года по 31 мая 2025 года выполнит «Азовский строительный отдел» Игоря Брагина. Работу оценили в 178,76 млн рублей, авансирования по условиям контракта не предусмотрено. Брагину принадлежит еще две компании, зарегистрированных в Троицком: «Специализированный застройщик „Парадиз Инвест“» и «Управляющая компания „АСО-Сервис“».
В послужном списке компаний Брагина строительство 11-ти малоэтажных зданий в Азово, в том числе для детей-сирот, развлекательного комплекса в Саргатском, ледовой площадки для дворца спорта имени Фетисова, участие в возведении ТЦ «АТ-Маркет», реконструкция мечети на 20-й Линии. После этого была также достройка проблемных домов в «Ясной поляне», а в октябре 2020-го одной из фирм предпринимателя доверили строить водопровод в Петровке Омского района стоимостью 18 млн рублей.
История с водопроводом, кстати, обернулась скандалом. За два месяца подрядчик проложил в поселке трубопровод 110 и 200 мм в диаметре, установил три резервуара с водой и новую насосную станцию. Но оказалось, что исполнитель отклонился от изначального проекта, и эксплуатировать измененную станцию из-за этого не представлялось возможным. Затем эта история вылилась еще и в уголовное дело по умышленному присвоению бюджетных средств в отношении неустановленных сотрудников администрации Омского района.
На объектах, находящихся в областном ведении, будут работать иногородние подрядчики. Так, два здания — казачью школу-интернат в Омске и Тевризскую СОШ №2 — суммарно за 348,2 млн рублей обновит барнаульская фирма «Капитал-Строй». ООО принадлежит Роману Наумову.
В Омской области «Капитал-Строй» работает не впервые: алтайские строили пришли в регион в 2022 году в одно время с ныне находящимся под следствием экс-главой «Облстройзаказчика» Егором Кирьяковым и занимались строительством школы в Черлаке, не без скрипа. Как следствие — штрафы за просрочки и ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.
Называевскую школу №1 и Солнцевскую школу в Исилькульском районе за 453,7 млн рублей будет ремонтировать «Стройреконструкция» из Красногорска Московской области. Учредитель и директор — Алексей Четвертков. Выручка стройфирмы в 2022 году достигла 68 млн рублей, а чистая прибыль — 8,7 млн. В 2021 году компания ремонтировала ФАПы в шести деревнях республики Крым, в Омской области раньше не работала.
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Результаты работы подрядчиков мы увидим через 1,5 года, но учитывая бэкграунд многих компаний проблемы на объектах все же могут возникнуть. Компаниям, заполучившим больше чем по одному объекту, нужно будет работать сразу во всех школах одновременно (хватит ли на это ресурсов — вопрос). Однако в любом случае все 19 школ должны быть готовы летом 2025 года, после чего в них вернутся ученики, распределенные на время капремонта по других учреждениям.