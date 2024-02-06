Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ

Проекты эти реализуются не без проблем. Школа в Космическом подорожала почти вдвое до 1,7 млрд рублей, а сроки строительства сдвинулись на год. После этого сдать ее должны были до конца 2023-го, но пока объект так и не введен в эксплуатацию. Продлены сроки и по достройке ОмГУ им. Достоевского: вместо 31 декабря 2023 года теперь предполагают, что все работы закончат к 31 марта 2024 года.