За 80 млн рублей. В Омске отремонтируют еще одну школу

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В департаменте строительства администрации Омска сообщили, что омская компания ООО «ДАНСтрой» стала подрядчиком для капремонта школы №3.
Капитальный ремонт будет проходить в 3 этапа. Компания-подрядчик займется системами электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетях. Также в школе:
Капитальный ремонт планируют завершить до 1 декабря 2023 года. Стоимость работ вышла в более 80 млн рублей.