Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

За 80 млн рублей. В Омске отремонтируют еще одну школу

28 февраля 2023, 12:30
Фото: Город55

В Омске на капремонт школы №3 потратят 80 млн рублей

Капитальный ремонт школы завершат в этом году.

В департаменте строительства администрации Омска сообщили, что омская компания ООО «ДАНСтрой» стала подрядчиком для капремонта школы №3.

Капитальный ремонт будет проходить в 3 этапа. Компания-подрядчик займется системами электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетях. Также в школе:

  • заменят двери;
  • выполнят отделку стен и потолков;
  • отремонтируют полы и перекрытия, включая чердачное;
  • обновят крыльцо и входные площадки;
  • заменят кровли и ограждающие конструкции;
  • обновят фасад здания и отмостки по его периметру.

Капитальный ремонт планируют завершить до 1 декабря 2023 года. Стоимость работ вышла в более 80 млн рублей.

Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Капитальный ремонт школ#Деньги#Общество#Город#Строительство#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
Сегодня, 10:04
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»
Сегодня, 10:53
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
Сегодня, 11:19