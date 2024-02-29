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В Омске одобрили проект строительства газопровода к заводу семьи Антропенко

29 февраля 2024, 11:48
Фото: 1MI
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Газовая сеть потребовалась для электротехнического завода, который занимается производством металлоконструкций для предприятий нефтегазового комплекса.

На улице Комбинатская в Нефтяниках намерены построить новую сеть газопотребления. Подводящий газопровод к водогрейной котельной потребовался Омскому электротехническому заводу для нужд производства комплектующих крепежных изделий и соединительных деталей.

Проект строительства сетей уже прошел экспертизу и получил положительное заключение от ООО «Архстройэксперт». Информации о застройщике в заключении экспертизы нет. Техзаказчиком же выступает сам «Омскэлектротех», которым владеют Игорь и Александр Антропенко. Разработку проектной документации они доверили «Научно-производственной фирме „Теплотехнические системы“» (учредители — Владимир Гречухин и Дмитрий Коробов).

Напомним, что «Омскэлектротех» — один из резидентов особой экономической зоны «Авангард» в городе. Семья Антропенко в этом году отметилась сразу несколькими амбициозными проектами: это строительство пятизвездочной гостиницы на территории бывшей обувной фабрики «Луч» в самом центре Омска и строительство крематория. Правда, для последнего пока еще подбирают участок.

Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»
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#Бизнес#Омск#Завод#Строительство#Проект#Новости#Игорь Антропенко#Экспертиза#Александр Антропенко#Юлия Истомина#Газопровод#Семья Антропенко#ОЗС Авангард
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