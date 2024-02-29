В Омске одобрили проект строительства газопровода к заводу семьи Антропенко

Напомним, что «Омскэлектротех» — один из резидентов особой экономической зоны «Авангард» в городе. Семья Антропенко в этом году отметилась сразу несколькими амбициозными проектами: это строительство пятизвездочной гостиницы на территории бывшей обувной фабрики «Луч» в самом центре Омска и строительство крематория. Правда, для последнего пока еще подбирают участок.