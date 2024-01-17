Выбирают участок. Связанный с Антропенко бизнесмен хочет построить в Омске крематорий

Компанию «Возобновляемые ресурсы», специализирующуюся на организации похорон и предоставлении связанных с ними услуг, зарегистрировали в январе 2017 года. Ее владельцем является Евгений Романов. В 2022 году выручка компании достигла 53,8 млн рублей, а чистая прибыль составила 3,7 млн. Романов также занимает должность директора в ООО «Ресторан Сибирь». Его, кстати, на посту учредителя этой компании в январе 2023-го заменила Инна Антропенко.