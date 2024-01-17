Выбирают участок. Связанный с Антропенко бизнесмен хочет построить в Омске крематорий

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Городу55 стало известно, что в Омске появилась еще одна компания, заинтересованная в строительстве крематория. В качестве инвестора, планирующего реализовать в регионе проект по строительству крематория, выступает ООО «Возобновляемые ресурсы» из Омска.
«Проект находится на прединвестиционной стадии, то есть ведется подбор земельного участка. Инвестор обратился к нам в декабре прошлого года», — пояснили Городу55 в минэкономики Омской области.
Инвестор заинтересован в размещении крематория вблизи действующего кладбища, поэтому сейчас оцениваются возможные земельные участки, подходящие для реализации проекта. Общая стоимость строительства крематория по предварительным оценкам составит 193,2 млн рублей.
Компанию «Возобновляемые ресурсы», специализирующуюся на организации похорон и предоставлении связанных с ними услуг, зарегистрировали в январе 2017 года. Ее владельцем является Евгений Романов. В 2022 году выручка компании достигла 53,8 млн рублей, а чистая прибыль составила 3,7 млн. Романов также занимает должность директора в ООО «Ресторан Сибирь». Его, кстати, на посту учредителя этой компании в январе 2023-го заменила Инна Антропенко.
Напомним, что строительством крематориев в Омске также занимается фирма «Феникс» (на 3-й Казахстанской) и московская компания «Помощь» (в Надеждинском сельском поселении). Последняя в конце прошлого года получила положительное заключение экспертизы на проект крематория.