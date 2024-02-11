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иллюстрация

Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»

11 февраля 2024, 03:42
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омское ООО «Возобновляемые ресурсы» ожидает подбора участка под крематорий

Депутат Госдумы Игорь Антропенко рассказал о процессе реализации проекта крематория: сроки строительства неизвестны.

Об этом представитель нижней палаты Парламента рассказал РИА «Омск-информ». Как сообщается, промедление связано с недавним началом процесса подбора участка региональным министерством экономики — он стартовал в декабре минувшего года.

«Минэкономики еще подыскивает участок под возведение объекта. Но говорить еще не значит сделать. Загадывать о сроках пока рано. На данный момент ближайший крематорий находится в Новосибирске. Надо обеспечить наш регион подобной инфраструктурой», — сообщил Антропенко.

Вместе с тем, парламентарий выразил надежду что количество попыток строительство наконец-то перерастет в качество. Ожидается, что крематорий возведут рядом с одним из кладбищ города. По оценкам специалистов, реализация проекта потребует более 193 миллионов рублей.

Напомним, информация об уже третьем проекте крематория появилась недавно — 17 января. Тогда, как сообщили в минэкономики Омской области, проект ООО «Возобновляемые ресурсы» находился на прединвестиционной стадии реализации.

Так же напомним, ООО «Возобновляемые ресурсы» была зарегистрирована 7 лет назад и специализируется на ритуальных услугах, а ее владельцем является Евгений Романов. Кроме того, он является директором ООО «Ресторан Сибирь» — учредителем последней организации выступает Инна Антропенко.

Выбирают участок. Связанный с Антропенко бизнесмен хочет построить в Омске крематорий
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#Омск#Строительство#Ритуальные услуги#Кладбище#Инфраструктура#Проект#Новости#Крематорий#Минэкономики#Илья Скобин
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