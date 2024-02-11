Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»

Так же напомним, ООО «Возобновляемые ресурсы» была зарегистрирована 7 лет назад и специализируется на ритуальных услугах, а ее владельцем является Евгений Романов. Кроме того, он является директором ООО «Ресторан Сибирь» — учредителем последней организации выступает Инна Антропенко.