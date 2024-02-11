Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Об этом представитель нижней палаты Парламента рассказал РИА «Омск-информ». Как сообщается, промедление связано с недавним началом процесса подбора участка региональным министерством экономики — он стартовал в декабре минувшего года.
«Минэкономики еще подыскивает участок под возведение объекта. Но говорить еще не значит сделать. Загадывать о сроках пока рано. На данный момент ближайший крематорий находится в Новосибирске. Надо обеспечить наш регион подобной инфраструктурой», — сообщил Антропенко.
Вместе с тем, парламентарий выразил надежду что количество попыток строительство наконец-то перерастет в качество. Ожидается, что крематорий возведут рядом с одним из кладбищ города. По оценкам специалистов, реализация проекта потребует более 193 миллионов рублей.
Напомним, информация об уже третьем проекте крематория появилась недавно — 17 января. Тогда, как сообщили в минэкономики Омской области, проект ООО «Возобновляемые ресурсы» находился на прединвестиционной стадии реализации.
Так же напомним, ООО «Возобновляемые ресурсы» была зарегистрирована 7 лет назад и специализируется на ритуальных услугах, а ее владельцем является Евгений Романов. Кроме того, он является директором ООО «Ресторан Сибирь» — учредителем последней организации выступает Инна Антропенко.