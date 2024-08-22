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Семья Антропенко

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2024
Топ-10 самых богатых женщин Омской области
22 августа, 06:50
Согласовывают федералы. В Омске выбрали место для строительства третьего крематория
27 июня, 06:12
По максимальной цене. Элитный омский дом на Тарской достроит компания Антропенко
26 апреля, 04:54
Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу
13 марта, 15:19
Годами игнорировали. Застройщика центра Омска обязали отремонтировать здание ТЭЦ-1
22 января, 04:26
4 млрд инвестиций. Пятизвездочную гостиницу в Омске построит Александр Антропенко
11 января, 11:11
2023
Медсестра в заложниках у заключенного, невероятные выбросы, День города в Омске
6 августа 2023, 10:39
В Омске компании Антропенко разрешили построить часть школы на Космическом проспекте
2 августа 2023, 11:15

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