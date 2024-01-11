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Эскиз, разработанный «ПСК „Перспектива“

4 млрд инвестиций. Пятизвездочную гостиницу в Омске построит Александр Антропенко

11 января 2024, 11:11
Фото: Предоставлено Городу55
Эскиз, разработанный «ПСК „Перспектива“

Первую пятизвездочную гостиницу в центре Омска построит семья Антропенко

В настоящий момент занимаются проектированием, само строительство начнется в 2026 году.

Городу55 стало известно, что инвесторами, готовыми вложиться в первую пятизвездочную гостиницу в Омске, стала семья омских бизнесменов Антропенко. Информацию нашему изданию подтвердил гендиректор АО «Основа Холдинг» и руководитель ООО «Основа Холдинг» Александр Антропенко.

Новую гостиницу построят на участке площадью 9005 кв. м на Интернациональной, здесь, напомним, ранее располагалась обувная фабрика «Луч».

«Речь идет о продолжении проектирования объекта и соответственно начале строительства. Работами по проектированию занимается архитектор Евгений Татаринов, это „ПСК „Перспектива“», — сообщил в разговоре с корреспондентом Города55 Антропенко.
Земельный участок, где построят гостиницуЗемельный участок, где построят гостиницу
Земельный участок, где построят гостиницу
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Примерная стоимость проекта, по словам бизнесмена, составит около 4 млрд рублей. Но строительство начнется только в 2026 году.

Трехэтажному зданию бывшей фабрики «Луч», которое в сентябре 2023 года по решению суда обязали отреставрировать до 2026 года, ничего не угрожает. Строить пятизвездочную гостиницу будут по соседству.

«Объект культурного наследия останется объектом культурного наследия. Здание будет просто приспособлено для использования», — пояснил Александр Владимирович.
Эскиз «ПСК „Перспектива“Эскиз «ПСК „Перспектива“
Эскиз „ПСК „Перспектива“Эскиз „ПСК „Перспектива“
Эскиз «ПСК „Перспектива“
Фото: Предоставлено Городу55

Единственный вопрос, который пока остается без ответа, касается партнера по проекту. Напомним, пресс-секретарь омского губернатора Мина Ахвердиева сообщила, что инвестор будет работать в партнерстве с известным мировым брендом.

«Пока не могу этого сказать», — ответил Антропенко на вопрос о партнере.

Добавим, что о планах построить на Интернациональной гостиничный комплекс семья Антропенко заявляла неоднократно. Но эту идею каждый раз приходилось откладывать в долгий ящик.

В партнерах — мировой бренд. В Омске построят первую пятизвездочную гостиницу
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