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Published Сегодня, 05:27

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Классика и не только. Чем порадовать представительниц прекрасного пола 8 марта

Классика и не только. Чем порадовать представительниц прекрасного пола 8 марта

28 февраля 2024, 05:27
Фото: 1MI
Международный женский день — хороший повод уделить особое внимание любимым. В этом материале мы расскажем о вариантах подарков на любой вкус.

Совсем скоро закончится календарная зима, а значит близится по-настоящему весенний праздник — Международный женский день. 8 марта принято радовать представительниц прекрасного пола и, конечно, дарить подарки: цветы, конфеты, книги — впрочем, все, что угодно, в зависимости от пожеланий.

Но часто именно выбор подарка становится проблемой на пути к организации прекрасного торжества или сюрприза. Разнообразие вариантов настолько велико, что затрудняются даже самые креативные. В преддверии женского дня Город55 подобрал варианты подарков на любой вкус и рассказал о них в этом материале.

Свидание на частном самолете

Полет над городом на частном самолете — отличный вариант для свидания, особенно приуроченного к празднику. Такая экскурсия станет настоящим сюрпризом и точно вызовет больше эмоций, чем коробка конфет или букет цветов. Кроме того, в процессе полета будет проходить видеосъемка, которая позволит запечатлеть эмоции.

Так, например, компания «Mag Aero» предлагает омичам несколько вариантов свиданий в воздухе. Продолжительность полетов начинается от 15 минут и заканчивается часом, также различаются и маршруты. Самый короткий полет происходит над территорией Аэродрома Поповка, а самый длинный захватывает Ачаирский Монастырь, Старый Кировск, Иртышскую набережную, центр Омска, Ленинградский мост, Телецентр, Нефтяники и Аэродром Поповка.

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Клубника в шоколаде

Букетом роз или тюльпанов уже никого не удивишь. Что если собрать композицию не из цветов, а из сочных ягод, покрытых шоколадом? Такой подарок точно вызовет восторг и придется по душе любой сладкоежке.

В Омске работают десятки фуд-флористов — мастеров, специализирующихся на изготовлении съедобных букетов из ягод и фруктов. Желающим порадовать близких доступно разнообразие вариантов: букеты могут состоять как из 12, так и из нескольких десятков ягод. Кроме того, есть композиции, которые сочетают клубнику и живые цветы.

Фото: 1MI

Отдых на природе в загородном домике

Так вышло, что Международный женский день в этом году будет отмечаться в пятницу, а значит, омичей снова ждет три полноценных выходных. Это ли не повод снять уютный домик и провести время в семейном кругу?

Жителям региона доступны десятки вариантов глэмпингов в разных частях области. Некоторое из них расположены в районах, а какие-то — в шаговой доступности от центра Омска.

В материале мы рассказали о домах на любой вкус и количество человек.

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Расслабление в СПА

В череде рабочих будней бывает сложно выделить время на отдых. Хороший вариант расслабиться и забыть о делах — посетить СПА-салон. В Омске их существует огромное множество, выбирать следует с умом и вниманием к пожеланиям женщины, которой запланировали подарок.

Можно как заранее забронировать определеную процедуру, так и купить сертификат, чтобы не ограничивать выбор получателя подарка. Также вариант подойдет для тех, кто точно не уверен в предпочтениях адресата.

Творчество и креатив

Возможность проявить креативность и создать что-то совершенно уникальное — отличный вариант подарка, которым можно порадовать творческих людей. На мастер-классах участники делают кружки, тарелки и другую посуду, а также подставки для украшений, декор для дома, впрочем, все, что душе угодно.

Кроме того, существуют студии для создания картин, плюшевых игрушек, изделий из бисера. Каждый сможет найти занятие по душе и провести праздник в необычной обстановке.

Фото: Город55

Ранее Город55 писал, как руководители омских компаний будут поздравлять сотрудников на гендерные праздники. Оказалось, что в честь Международного женского дня 27% работодателей готовят работникам премии, а 54% уже задумываются о подарках. Еще 53% собираться провести для коллег праздничное мероприятие.

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