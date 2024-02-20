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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

иллюстрация

Готовим чемоданы. С весны из Омска будут запускать сразу четыре субсидированных рейса

20 февраля 2024, 09:14
Фото: Город55
иллюстрация

С весны из Омска будут запускать сразу четыре субсидированных рейса

При поддержке Росавиации омские пассажиры смогут покупать билеты по указанным направлениям по гораздо меньшей стоимости.

С середины весны из Омска начнут летать новые рейсы. Некоторые из них возвращают в расписание. Перевозчиком выступит авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Так, с апреля запустят самолет из Омска в Абакан, в столицу Республики Хакасия. Пассажиры будут летать в том направлении три раза в неделю. Столько же полетов организуют в Самару.

Об этом рассказали в пресс-службе омского аэропорта. Весной также организуют авиаперевозки в Горно-Алтайск. С 1 мая самолеты будут отправляться в ту сторону в неделю по два раза. Известно, что для пассажиров этого направления «ЮВТ АЭРО» подготовят лайнеры CRJ-200.

С 3 апреля в местном аэропорту появится еще один маршрут — Омск-Казань. Пассажиры будут ездить в столицу Республики Татарстан на Boeing 737-800. Перевозкой займется «Северный ветер».

Отметим, что все эти рейсы будут субсидированными. Это означает, что Росавиация и авиакомпании софинансируют перелеты, влияя таким образом на стоимость билетов. Они становятся гораздо дешевле для пассажиров.

Омский аэропорт и региональное правительство в свою очередь также субсидируют ряд маршрутов. В этом числе поездки в Екатеринбург, Минводы, Нижневартовск, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Сургут, Тобольск, Томск, Уфу и Ханты-Мансийск.

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