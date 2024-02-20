Готовим чемоданы. С весны из Омска будут запускать сразу четыре субсидированных рейса

Об этом рассказали в пресс-службе омского аэропорта. Весной также организуют авиаперевозки в Горно-Алтайск. С 1 мая самолеты будут отправляться в ту сторону в неделю по два раза. Известно, что для пассажиров этого направления «ЮВТ АЭРО» подготовят лайнеры CRJ-200.