Наедине с природой и хорошей компанией. 6 мест для глэмпинга в Омске и области

База отдыха «Подсолнухи» находится в Кормиловском районе, в 40 километрах от города. Интересная особенность домиков здесь — их расположение. Они построены на холмах и имеют панорамные окна, соответственно, гости могут любоваться прекрасным видом не выходя из своей спальни. Кроме того, у каждого их них есть терраса со всеми удобствами. На сайте базы отдыха доступны варианты домиков, а также фотогалерея и условия бронирования.