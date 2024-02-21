Наедине с природой и хорошей компанией. 6 мест для глэмпинга в Омске и области

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:14
В последние несколько лет популярность глэмпинга стала стремительно расти. Люди все чаще выбирают снять уютный домик на природе, чем просто устроить пикник или прогуляться по парку. У такого вида отдыха есть нескончаемое количество плюсов, но есть и минусы. Пожалуй, самым главным из них является сложность выбора подходящего варианта. Количество предложений настолько велико, что порой выбор занимает больше времени, чем сам отдых.
В этом материале Город55 расскажет о некоторых вариантах глэмпинга, которые доступны жителям Омской области. Дома расположены в разных районах региона, имеют разный дизайн и придомовую территорию, а потому каждый сможет найти то, что окажется по душе.
«Тридевятое царство» — новая база отдыха, расположенная в 25 минутах езды от центра Омска. Для гостей доступно 10 вариантов размещения на любой вкус: от небольших домиков для тесной компании до большого шатра для проведения крупных мероприятий. У каждого дома есть собственная зона отдыха и горячие купели.
Кроме того, недалеко от базы отдыха есть березовый лес. Для гостей доступны и необычные услуги: например, каждый желающий может пригласить шеф-повара для приготовления плова или шашлыка, а также половить карпов в пруду на территории. Домики предусмотрены для компаний разной величины, а в шатер может поместиться до 100 человек.
«Малина» находится в селе Красноярка Омского района, в 49 километрах от города. Домики для размещения, как и в «Тридевятом царстве», оборудованы всем необходимым: спальными местами, стеллажами для хранения, собственной кухней и другими удобствами. В стоимость глэмпа включен шведский стол, мангальная зона и терраса с зоной отдыха.
Наверное, самый большой «плюс» этого варианта — удаленность от города, соответственно, изоляция от шума и чистый воздух. Кроме того, возможно проживание с питомцами. Для гостей доступно несколько вариантов домиков, ознакомиться с ними можно на сайте экопарка.
«Берег» находится на территории парка «Зеленый остров». Чтобы отдохнуть здесь, не нужно планировать долгих поездок и проводить часы в дороге — этот вариант доступен для жителей любой точки города, так как расположен близко к центру.
База отдыха предлагает гостям несколько видов домиков, рассчитанных на разное количество человек. В каждом из них есть все необходимое для комфортного проживания: мини кухня, капсульная кофемашина, виниловый проигрыватель, стол, столовые приборы и другие удобства. На территории домика «Береза», например, гостям доступен большой обеденный стол и посадочные места, уличные кресла, мангальная зона и качеля.
Глэмпинг в санатории «Колос» открылся недавно, домики для гостей расположены на берегу Иртыша в селе Красноярка. В каждом их них есть кондиционер, рекупер и теплый пол, а также холодильник, микроволновая печь, электрический чайник и гигиенические принадлежности. Кроме того, имеется свой выход на террасу.
Однако здесь питание не включено в стоимость проживания. На территории расположено кафе «В гостях у Бабы Яги», в котором, при желании, можно перекусить. У санатория есть собственный сайт, на нем размещена вся необходимая информация.
База отдыха «Подсолнухи» находится в Кормиловском районе, в 40 километрах от города. Интересная особенность домиков здесь — их расположение. Они построены на холмах и имеют панорамные окна, соответственно, гости могут любоваться прекрасным видом не выходя из своей спальни. Кроме того, у каждого их них есть терраса со всеми удобствами. На сайте базы отдыха доступны варианты домиков, а также фотогалерея и условия бронирования.
«ФорестХаус» — еще один вариант загородного отдыха вдалеке от городской суеты. Турбаза находится в коттеджном поселке Белояр в Омском районе. Гостям предложены разные варианты домиков, которые подойдут для отдыха в любое время года. На территории есть бар, джакузи, купели и баня, в шаговой доступности также расположен лес.
Дома оснащены всему удобствами, начиная от гигиенических принадлежностей, заканчивая средством от насекомых, взять с собой придется по минимуму. Актуальная информация о вариантах домиков и их наполнении доступна на сайте турбазы.
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