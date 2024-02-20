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Подарки и премии. Как омские компании поздравят сотрудников с 23 февраля и 8 марта

20 февраля 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, как омские компании поздравят сотрудников с 23 февраля и 8 марта

Оказалось, что большинство организаций готовят корпоративы к гендерным праздникам.

В преддверии череды праздников аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, какие подарки готовят сотрудникам омские компании.

Так, к 23 февраля 21% организаций будут выплачивать премии работникам, еще 53% готовят для них символические подарки. Многие компании же отдают предпочтение проведению корпоратива (51%).

На сильно отличаются планы на 8 марта. 27% работодателей готовят в честь женского дня премии, а 54% уже задумываются о подарках для сотрудниц. Еще 53% организаций собираться провести для коллег праздничное мероприятие.

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