Подарки и премии. Как омские компании поздравят сотрудников с 23 февраля и 8 марта

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В преддверии череды праздников аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, какие подарки готовят сотрудникам омские компании.
Так, к 23 февраля 21% организаций будут выплачивать премии работникам, еще 53% готовят для них символические подарки. Многие компании же отдают предпочтение проведению корпоратива (51%).
На сильно отличаются планы на 8 марта. 27% работодателей готовят в честь женского дня премии, а 54% уже задумываются о подарках для сотрудниц. Еще 53% организаций собираться провести для коллег праздничное мероприятие.