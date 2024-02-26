В одной из компаний Веретено изменился состав владельцев

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В обществе с ограниченной ответственностью «Брендз Менеджмент Сервисиз» изменилась структура владения. До недавнего времени уставный капитал этой компании был разделен поровну между Владимиром Веретено, Татьяной Веретено и Людмилой Аверченко, но 22 февраля доля Аверченко перешла к самому обществу.
Напомним: Владимир Веретено является президентом группы компаний «Оша». Она была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других составляющих бизнес-империи Веретено. ООО «БМС» не стало исключением: налоговая служба еще в октябре 2023 года потребовала признать эту фирму несостоятельным должником.
Людмила Аверченко остается совладельцем компаний ООО «Оша», ООО «ЛВЗ Оша» и ООО «Нива». Во всех трех случаях ей принадлежат 33,33% уставного капитала.