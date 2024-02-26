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Людмила Аверченко отказалась от доли в компании Веретено

В одной из компаний Веретено изменился состав владельцев

26 февраля 2024, 05:13
Фото: 1MI

Людмила Аверченко отказалась от доли в компании Веретено

Треть уставного капитала ООО «БМС» перешла к самому обществу.

В обществе с ограниченной ответственностью «Брендз Менеджмент Сервисиз» изменилась структура владения. До недавнего времени уставный капитал этой компании был разделен поровну между Владимиром Веретено, Татьяной Веретено и Людмилой Аверченко, но 22 февраля доля Аверченко перешла к самому обществу.

Напомним: Владимир Веретено является президентом группы компаний «Оша». Она была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других составляющих бизнес-империи Веретено. ООО «БМС» не стало исключением: налоговая служба еще в октябре 2023 года потребовала признать эту фирму несостоятельным должником.

Людмила Аверченко остается совладельцем компаний ООО «Оша», ООО «ЛВЗ Оша» и ООО «Нива». Во всех трех случаях ей принадлежат 33,33% уставного капитала.

Налоговая ликвидирует одну из компаний Веретено
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#Бизнес#Новости#ОША#Николай Эйхвальд#БМС
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