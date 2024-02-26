В одной из компаний Веретено изменился состав владельцев

Напомним: Владимир Веретено является президентом группы компаний «Оша». Она была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других составляющих бизнес-империи Веретено. ООО «БМС» не стало исключением: налоговая служба еще в октябре 2023 года потребовала признать эту фирму несостоятельным должником.